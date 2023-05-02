美菲聲明強調台海和平 環球網：把菲綁上戰車

菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與總統拜登（Joe Biden）在華府進行會談。（路透）

總統拜登 與菲律賓總統馬可仕在華府 會談，會中美菲兩國商討加強雙邊軍事合作，在會後也發表聯合聲明重申維護「台海和平」穩定的重要性，強調這是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素。針對美菲兩國聲明，中國環球網引述專家稱，菲律賓「實際上已被華盛頓綁上了美國的戰車」。

亞洲地緣政治緊張持續升溫，馬可仕此行在美國進行為期四天的訪問，也是菲律賓10年來首次有元首到訪白宮 ，主要目的就是加強與美國的軍事合作。拜登指出，美國仍堅定致力於保衛菲律賓，包含南海，並持續支持菲律賓軍事現代化，同時也強調堅定不移地承諾捍衛菲律賓，包括南海。馬可仕則表示，不允許菲律賓成為任何軍事行動的中繼點。

據環球網報導，美菲領導人會談聯合聲明的內容顯示，「美日菲三邊合作的提法，更暴露出美國在亞太地區推動建立多個小多邊機制以打壓中國的意圖。未來幾年，亞太局勢或將因美國的破壞性政策而日趨緊張」。

另外，中國南海研究院副研究員陳相秒分析，此次美菲聯合聲明公開提及台海，意味著華盛頓也正式把台海問題納入到美菲的雙邊議程中，這是一個非常危險的信號，更是把菲律賓「徹底綁在了美國的戰車上」。