起訴中國祕密警察站案 凸顯美加強查緝間諜犯罪
美國檢方上周起訴涉嫌於紐約運作中國「祕密警察站」的2名男子，援引了一條約在100年前制定、為遏止外國間諜活動的法律，是美方廣泛加強追查這類犯罪的最新一例。
路透社報導，美方引用的美國法典第18編第951條（18 U.S.C. Section 951）包括在1917年通過的間諜法（1917 Espionage Act），明文規定在未告知美國司法部長的情況下，若聽從外國政府的指示或控制在美國展開活動，屬於違法。
美國司法部去年援引這條法律，以違法或串謀違法為由起訴了至少25人。根據路透社檢視的美國司法部聲明與法院紀錄，這至少是2003年以來的單年最高人數。且自今年以來，美國檢方也已起訴至少9人。
美國政府警覺俄羅斯、中國和其他勢力試圖在美國領土影響美國選舉、威脅政治對手，因此已把涉嫌從事間諜工作、非法遊說與騷擾等案件列為最優先處理。
在紐約的「祕密警察站」案中，61歲的盧建旺（Lu Jianwang，音譯）和59歲的陳金平（Chen Jinping，音譯）被控充當中國公安部代理人，他們依密謀違反第951條罪名遭到起訴。
中國政府否認在海外設立警察站，但稱海外有人自願成立服務中心，協助中國公民更新文件並提供其他服務。
曾任美國司法部國安檢察官、目前服務於美富律師事務所（Morrison Foerster）的范格瑞克（Brandon Van Grack）說，外國代理人案的數量破紀錄，「顯示在美國的外國代理人問題成為國安優先要務。美國司法部和聯邦調查局（FBI）正在投入大量時間與資源，來追出並起訴這些案件」。
根據美國司法部一名官員的說法，部內負責執行外國代理人相關法律的單位，過去5年來擴編為5名律師、5名分析人員，還加上1名FBI探員與支援人力。
負責起訴紐約祕密警察站案的布魯克林區檢察官皮斯（Breon Peace）答覆路透社詢問時表示，美國司法部已經對所謂的跨國鎮壓行動「敲響警鐘」，並稱他的辦公室正在運用外國代理人法及其他工具來打擊這種趨勢。
盧建旺和陳金平尚未提出答辯。兩人的律師並未立即回覆置評要求。
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