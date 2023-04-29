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起訴中國祕密警察站案 凸顯美加強查緝間諜犯罪

中央社紐約29日綜合外電報導
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名中國男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國大陸政府工作的海外警察局。被捕兩人分別是盧建旺和陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（取材自微信、美聯社）
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名中國男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國大陸政府工作的海外警察局。被捕兩人分別是盧建旺和陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（取材自微信、美聯社）

美國檢方上周起訴涉嫌於紐約運作中國「祕密警察站」的2名男子，援引了一條約在100年前制定、為遏止外國間諜活動的法律，是美方廣泛加強追查這類犯罪的最新一例。

路透社報導，美方引用的美國法典第18編第951條（18 U.S.C. Section 951）包括在1917年通過的間諜法（1917 Espionage Act），明文規定在未告知美國司法部長的情況下，若聽從外國政府的指示或控制在美國展開活動，屬於違法。

美國司法部去年援引這條法律，以違法或串謀違法為由起訴了至少25人。根據路透社檢視的美國司法部聲明與法院紀錄，這至少是2003年以來的單年最高人數。且自今年以來，美國檢方也已起訴至少9人。

美國政府警覺俄羅斯、中國和其他勢力試圖在美國領土影響美國選舉、威脅政治對手，因此已把涉嫌從事間諜工作、非法遊說與騷擾等案件列為最優先處理。

在紐約的「祕密警察站」案中，61歲的盧建旺（Lu Jianwang，音譯）和59歲的陳金平（Chen Jinping，音譯）被控充當中國公安部代理人，他們依密謀違反第951條罪名遭到起訴。

中國政府否認在海外設立警察站，但稱海外有人自願成立服務中心，協助中國公民更新文件並提供其他服務。

曾任美國司法部國安檢察官、目前服務於美富律師事務所（Morrison Foerster）的范格瑞克（Brandon Van Grack）說，外國代理人案的數量破紀錄，「顯示在美國的外國代理人問題成為國安優先要務。美國司法部和聯邦調查局（FBI）正在投入大量時間與資源，來追出並起訴這些案件」。

根據美國司法部一名官員的說法，部內負責執行外國代理人相關法律的單位，過去5年來擴編為5名律師、5名分析人員，還加上1名FBI探員與支援人力。

負責起訴紐約祕密警察站案的布魯克林區檢察官皮斯（Breon Peace）答覆路透社詢問時表示，美國司法部已經對所謂的跨國鎮壓行動「敲響警鐘」，並稱他的辦公室正在運用外國代理人法及其他工具來打擊這種趨勢。

盧建旺和陳金平尚未提出答辯。兩人的律師並未立即回覆置評要求。

司法部 警察 間諜

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