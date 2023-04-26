習近平與澤倫斯基通話 將派代表政治解決俄烏衝突

中國國家主席習近平26日與烏克蘭總統澤倫斯基通話。（美聯社）

中國中央電視台26日報導，中國國家主席習近平 應邀與烏克蘭 總統澤倫斯基 當天進行電話會談，這是去年2月24日俄國入侵烏克蘭以來，兩人首度通話，約1小時。習近平表示，中國將派代表去烏克蘭和其他國家磋商政治解決這1危機。澤倫斯基表示通話「很有意義」。

俄國外交部在談習近平與澤倫斯基的通話時表示，「我們注意到中國準備為建立談判進程在做努力」。

北京外交部發言人華春瑩在推特帳戶以俄文表示，應烏克蘭方面倡議，澤倫斯基與中國國家主席習近平進行了電話通話。

澤倫斯基辦公室指出這次通話「進行了很長時間並且涵蓋很多內容」。烏克蘭還宣布任命烏克蘭駐中國大使。

習近平對澤倫斯基多次表示重視發展中烏關係和對華合作表示讚賞，並感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。

習近平指出，中方在烏克蘭危機問題上的核心立場是勸和促談，希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。他強調，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。

習近平還說，對待核武問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。這段話似乎是說給動輒揚言不排除動用核武的俄國總統普亭聽的。

習近平表示，中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。他說，中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續向烏方提供力所能及的幫助。

澤倫連斯基祝賀習近平主席再次當選，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，介紹了對當前烏克蘭危機的看法，並表示歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。