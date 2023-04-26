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習近平與澤倫斯基26日電話長談

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習近平與澤倫斯基26日電話長談

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)26日通電話。（美聯社）
紐約時報報導，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)26日通電話。（美聯社）

紐約時報報導，中國國家主席習近平烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)26日通電話，這是中烏元首在俄烏戰爭爆發以來第一次接觸。

澤倫斯基發表聲明表示，與習近平完成「有意義的電話長談」。中國官方媒體報導，兩國元首在電話中討論了烏克蘭危機以及與雙邊關係等議題。

澤倫斯基在推特聲明中表示：「我相信這通電話以及任命烏克蘭駐中國大使，對於推進雙邊關係發展將帶來強而有力的促進效果。」

自從戰爭發生後，澤倫斯基多次公開表達希望與習近平談話，許多西方國家則認為，中國可能是唯一有份量能在俄羅斯與烏克蘭之間斡旋促談的國家，讓戰爭得以畫下句點。

紐約時報分析，對於習近平是否願意與澤倫斯基談話，中方官員一直避免答覆，但習近平則與俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)談話或碰面多次，包括今年3月20日在莫斯科見面。習近平訪俄之前，中國公布和平協議框架，似乎把自身地位定調為促談者。習近平與普亭見面後，共同發表的聯合聲明裡幾乎沒有提及俄烏戰爭，聲明重點在於深化雙邊關係。

俄烏戰爭之前，中烏關係已經變得相當密切。智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)統計指出，截至2019年，中國是烏克蘭的最大貿易夥伴，也是烏克蘭生產大麥、鐵礦的最大進口國；烏克蘭則是中國規模最大的玉米供應國、排名第二的武器供應國。中國第一艘航空母艦「遼寧號」原為計畫於蘇聯海軍服役的航空母艦，蘇聯解體後遭到擱置，後來中方透過烏克蘭買下並進行改造。

紐約時報報導，習近平與澤倫斯基前一次通話是在2022年1月，時間點是俄羅斯攻打烏克蘭的幾周之前，當時通話是慶祝中烏建交30周年。

➤與習近平通話 澤倫斯基發聲：打了一通長又有意義的電話

澤倫斯基 烏克蘭 習近平

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