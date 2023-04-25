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伯恩斯駐華一年才遞交國書 美否認中國藉機報復

中央社╱華盛頓25日專電
(取自伯恩斯推特)
(取自伯恩斯推特)

美駐中大使伯恩斯24日向中國國家主席習近平遞交國書，面對外界揣測伯恩斯到職一年才遞交國書，是遭北京藉機報復，美國國務院今天予以否認，指伯恩斯過去一年都在中國進行重要工作。

美國參議院2021年12月以75票贊成、18票反對的票數，同意伯恩斯（Nicholas Burns）在美中關係越趨緊張之際，出任美國駐中國大使重要一職。

伯恩斯去年3月抵達中國履新，卻隔超過1年時間，才於4月24日向習近平遞交國書；根據中國官媒報導，習近平當天接受70國大使到任國書。

伯恩斯25日在推特（Twitter）分享向習近平遞交到任國書的照片。他指出，他在北京人民大會堂向習近平主席遞交了國書，能在中華人民共和國作為大使代表美國是一種榮譽。

在伯恩斯之前，美國駐中大使多在到任一個月內遞交國書；美國前總統川普任內駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）2017年6月到任履新，約2週後就向習近平遞交國書。

面對記者質疑為何伯恩斯到任一年後才遞交國書，是否遭中國藉機報復，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行簡報會上否認此說法，指伯恩斯去年一年都在中國進行重要工作。

但巴特爾表示，針對伯恩斯遞交到任國書時間點的問題，要問中方。

巴特爾指出，伯恩斯是位世界級外交官，資歷豐富，美方很感謝有他在北京代表美國，也非常高興他能夠遞交國書。

習近平 北京 國務院

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