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國民兵洩密案 參院情報委員會主席：密件查閱權應設限

中央社／華盛頓23日綜合電
聯邦參院情報委員會主席華納。（路透）
聯邦參院情報委員會主席華納。（路透）

聯邦參院情報委員會主席華納今天談及近日嚴重洩密事件竟出自線上聊天群組時表示，太多人能接觸到政府的最高機密，應由一中央單位來督導人員接觸機密的分類。

媒體本月初揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題。涉嫌在網上洩露機密文件的空軍國民兵月中被逮捕，此事件被視為2010年維基解密網站洩露案以來最嚴重的美國安全漏洞

五角大樓稱近期這起洩密事件是「蓄意的犯罪行為」。

民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「講到最高級別（機密）分類，我們可能有太多人能看到－有權限能查閱者竟超過400萬人。」

路透指出，拜登政府正檢視情報處理方式並設法防止日後再發生類似情事。參議院情報委員會主席的身分讓華納的相關建議不容忽視。

美國目前有許多情蒐單位，華納表示這種多頭馬車的情況必需處理。華納說：「我們需要有人負責整個（人員接觸機密）分類程序，我認為能查閱機密文件的人數應該要更少。」他舉例，國家安全局（National Security Agency）過去曾發生洩密，後來內部控管就限制文件複印。

華納還說，並非每個經手檔案的人都要給予查閱全部檔案的權限，讓他們僅能看到頁眉即可。

拜登 安全漏洞 參院

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