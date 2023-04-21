我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

美法領袖通話 拜登重申穩定台海 馬克宏隻字未提台灣

中央社／巴黎20日綜合外電報導
法國總統馬克宏（左）日前訪問中國後發表歐洲不應介入台海、且不應成為美國附庸的談話，引起軒然大波。拜登總統（右）20日致電馬克宏，似在修補同盟關係。（Getty Images）
法國總統馬克宏（左）日前訪問中國後發表歐洲不應介入台海、且不應成為美國附庸的談話，引起軒然大波。拜登總統（右）20日致電馬克宏，似在修補同盟關係。（Getty Images）

法國總統馬克宏今天和美國總統拜登通話，兩人就台灣議題發表的聲明存在分歧。法方隻字未提台灣，白宮則稱雙方重申了台海和平穩定的重要性，兩份聲明並不一致。

路透報導，法國總統府的聲明並未直接提及台灣，僅稱法美雙方都希望「支持國際法，包括在整個印度太平洋地區的航行自由」。

法國總統府還表示，馬克宏（Emmanuel Macron）已向拜登說明訪中行程的「成果」，但未詳述有哪些成果。

法國總統府也提到，以中期來說，中國可在終結俄羅斯與烏克蘭戰爭方面發揮作用。白宮則未提及這一點。

白宮在聲明中表示，2位領導人「重申維護台灣海峽和平穩定的重要性」，與法方聲明形成鮮明對比。

馬克宏先前接受法國「迴聲報」（Les Echos）及歐洲政治新聞網站Politico訪問時，呼籲歐洲聯盟（EU）減少對美國的依賴，並在全球事務上成為與美、中並列的「第三勢力」，同時警告歐洲不要被捲入「美國步調及中國過度反應」驅動的台灣危機。他這番言論引發盟國批評。

馬克宏過去也曾發表類似言論，但這次時間點恰巧是在他高調訪中之後，以及中國在台灣附近舉行軍事演習之際。東歐國家對此也表達不滿，東歐地區許多政府認為，與美國的關係不容破壞，尤其美國在協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵方面扮演重要角色。

此外，馬克宏沒有依慣例呼籲維持區域現狀，也激怒了盟友。雖然法國外交官試圖淡化這番言論並降低傷害，但今天的聲明沒有提到台灣，可能再次引人關注。

馬克宏 白宮 拜登

上一則

拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企對中投資

下一則

片場誤殺攝影師 男星鮑德溫指控撤銷

延伸閱讀

拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企對中投資

拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企對中投資
CNN：拜登計畫最快下周宣布競選連任

CNN：拜登計畫最快下周宣布競選連任
馬克宏台海爭議言論後 美法總統首通話談台海和平穩定

馬克宏台海爭議言論後 美法總統首通話談台海和平穩定
拜登與歐盟執委會主席通話 重申台海和平穩定重要性

拜登與歐盟執委會主席通話 重申台海和平穩定重要性

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅