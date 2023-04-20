駐日美軍指揮官：台灣類比烏克蘭 日本就是波蘭

駐日美國陸軍指揮官沃爾（Joel Vowell）今天表示，若將亞洲各國與俄羅斯 及烏克蘭 戰爭中的各國類比，日本 就好比波蘭，菲律賓是羅馬尼亞，中國等同俄羅斯，台灣則是烏克蘭。

沃爾下午在線上記者會表示，從沖繩向南延伸至台灣、菲律賓等的「第一島鏈」地位重要，駐日美軍站在保衛這個「自由刀刃」的第一線，與日本自衛隊合作，在威脅升級時提供危機應變協助。

他表示，美軍也向第一島鏈的日本、南韓與菲律賓，以及泰國、紐西蘭、澳洲等盟國保證，儘管這個地區沒有如歐洲的北大西洋公約組織（NATO），但有美軍實際部署展現威懾力，美軍藉由部隊態勢，以及舉辦軍演展現部隊能力等，展現出美軍的意志與決心。

沃爾指出，駐日美軍另一任務則是強化美日兩國的協作能力，尤其是日本的陸上自衛隊，從人員、技術和程序三方面著手強化。

有關駐日美軍的任務，沃爾強調，中國不僅對美國構成威脅，日本在去年12月發布新版防衛白皮書中，也將中國威脅列入課題。駐日美軍的第一要務就是展現威懾力，確保不會爆發戰爭，因為這個地區發生的任何衝突都會釀成災難性後果。

他表示，目前區域情勢的劇烈變化是他32年從軍生涯所見最高峰，美軍必須保持正確部署，並與盟友和夥伴保持對話，在缺乏北約組織系統下，這是相當大的挑戰。

沃爾提到，中國在香格里拉對話等會議中展現的強硬態度，以及俄烏戰爭的爆發，都讓許多國家領導人更加意識到中國的威脅，尤其是日本以及第一島鏈各國。

他表示，他和日本國防官員討論如何從俄烏戰爭中記取教訓時，把俄羅斯及烏克蘭的地理位置套用至亞洲，日本就好比波蘭，菲律賓是羅馬尼亞，中國像是俄羅斯，台灣則是烏克蘭。雖然兩者並不完全相同，但這是一種可以用於理解亞洲防衛環境的方式。

太平洋地面部隊論壇（LANPAC Symposium）將於5月16至18日在夏威夷檀香山市舉行。美軍表示，這將是一場世界級的國際性活動，凸顯地面部隊在印度太平洋戰區的作用，以及在和平與戰爭中對聯合部隊的貢獻；透過小組討論，讓美國陸軍、美國國務院、聯合與區域夥伴討論太平洋地面部隊的關鍵角色。

沃爾表示，區域各國的國防產業、智庫與軍方人員將齊聚檀香山討論相關議題，尤其是俄烏情勢對此區域的啟發，並與更多理念相近國家展開合作。