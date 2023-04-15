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外洩文件指台難抵中空襲 專家：須撐到美軍來

中央社華盛頓15日綜合外電報導
華盛頓郵報報導，根據外洩的五角大廈評估，台灣非常容易遭到中國空襲。圖為中國近日進行軍演的戰鬥機。（新華社）
華盛頓郵報報導，根據外洩的五角大廈評估，台灣非常容易遭到中國空襲。圖為中國近日進行軍演的戰鬥機。（新華社）

華盛頓郵報報導，根據外洩的五角大廈評估，台灣非常容易遭到中國空襲。專家指出，台灣必須支撐夠久，讓美國能夠派遣足夠武力到戰場。

華盛頓郵報（The Washington Post）獨家報導，這些五角大廈評估包括令人不安的細節，內容是關於台灣抵禦戰爭的能力。據評估，台灣不太可能在兩岸衝突中抵擋中國軍方的空優，中國民船軍用等策略，削弱了美國情報機構發現入侵即將發生的能力。

上述評估指出，台灣官員懷疑國內防空系統能否「準確偵測飛彈發射」，台灣只有略過半數飛機具有完全執行任務的能力，將這些飛機移至躲避處至少需要一周，在台灣有機會疏散那些飛機前，如果中國發射飛彈，這將是一大問題。

這些提及潛在衝突的機密文件指出，與俄羅斯在烏克蘭的行動相較，中國空軍將更有機會建立早期制空權。台灣政府相信，這項戰略構成中國的攻擊基礎。

這些外流機密文件3月或更早之前就被上傳至一個社群媒體網站上，但直到上周才傳開。美方除了持續尋找洩密者，也在評估和降低情報外洩造成的損害。

聯邦調查局（FBI）已經以涉嫌把機密文件外流上網為由，逮捕21歲空軍國民兵（Air National Guard）成員特薛拉（Jack Teixeira）。

其中一項評估提及，中國人民解放軍的現代化、作戰節奏加快，以及在靠近台灣的東部戰區使用民船演習，正在「削弱」美國情報圈發現異常活動及「攻台」準備的能力。

另一項評估聚焦台灣軍民的備戰。據評估，台灣目前對每個目標發射兩枚防空飛彈的準則「將在人民解放軍的大量武力下應對乏力」。

此外，五角大廈分析師也提及，台灣防空演習很大程度是照本宣科，不足以讓民政當局及公眾為「真實世界事件」做好準備。

這些文件雖未全面分析中國的能力及台灣的弱點，但都點出台灣整體備戰情況面臨的嚴峻形勢。這些文件也向政策制定者發出警訊指出，即使中國的意圖變得更難預測，其侵略性卻變得更加激烈。

美參謀首長聯席會議發言人對此不予置評。台灣國防部在聲明中表示「尊重外界對其軍事準備的意見」，台灣防禦系統是「根據敵人威脅精心構建」。

國防部還指稱，台灣對最近中國軍事演習的因應，顯示官員們在確保安全方面「絕對有能力、有決心和有信心」。

根據其中一份外洩的評估，事實上，由於登陸部隊耗油量大，提供汽油的選擇有限，中國發動兩棲攻擊的能力將受阻。這份評估提及，這將使解放軍在台灣難以站穩腳跟，為美國和台灣創造在早期階段阻止入侵的機會。

據評估，關於中國補充燃料的問題，奪下台北港將是最佳選擇。但雙方都將面臨挑戰：解放軍未演練奪港行動。台灣則沒有破壞這種企圖的計畫。

然而，儘管攻打台灣對中國而言非常困難，但國防部情報分析人員發現台灣政府的計畫存在一些瑕疵。

其中一項隱憂是台灣官員可能會在衝突初期保留防空系統以備後用。但獨立分析人士認為，這種保留作法有問題，因為中國在鎖定台灣的打擊範圍內有近40座空軍基地。

新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）說，這些基地中，許多都有加固掩體以降低武器造成的破壞，且許多掩體都被掩蔽起來，使衛星難以偵測到軍機停放地點。

許卡特指出，解放軍於過去10年間，在以台灣為中心的600英里範圍內建造800多座有掩蔽的軍機掩體。

參謀首長聯席會議情報部門準備的評估指出，台灣防空部隊缺乏「共同作戰圖像」（common operating picture），意即無法在特定時間查看所有部隊的位置，而且也缺乏相容的安全無線電。

其中一份文件委婉批評，台灣的防空指揮官「可能會因為害怕情勢升級而猶豫是否要跟有飛行員駕駛的軍機交戰，即便有先發制敵的命令或迫在眉睫的空中威脅」。

前空軍副司令張延廷解釋說：「我們不能開第一槍， 我們不許在被打之前出拳。任何緊急情況下，我方都會嚴格約束，因為我們對自己設下關於何時因應的高度嚴格限制。」

外洩的文件還顯示，台灣將於2024年擴大空軍招募規模，這是把義務役4個月軍事訓練延長至1年的廣泛戰備改革一環，但如果不解決幾項問題，「不太可能顯著提高」其防空效能。

國防部的評估還警告，中國在台灣周邊加強軍事活動，正削弱美國情報體系準確追查何謂正常情況與何謂情勢升級的能力，進而提升發生事故及誤判的風險。

專家同意，若要防禦台灣，距離是一項重要的複雜因素。

史丹佛大學（Stanford University）弗利曼斯伯格里國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）暨美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示：「我們無法迅速抵達那裡。」

「基本上會是由潛艦和美國軍機從日本西南部的島嶼出發執行任務，最終由菲律賓北部的基地出任務。如果中國摧毀這些基地，美國就沒有太多選項。」

梅惠琳還指出，與烏克蘭不同的是，「若缺乏美國直接軍事干預，台灣在任何情況下都無法自行抵禦侵略」。「台灣必須支撐夠久，讓美國能夠派遣足夠武力到戰場。」

解放軍 國防部 五角大廈

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