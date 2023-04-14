長新冠患者失去嗅味覺2年 注射療法後聞到咖啡香落淚

新冠病毒患者亨德森兩年前罹患新冠失去嗅覺，經過新療法治療後，重新聞到咖啡香味。(翻攝自NBC晚間新聞)

詹妮弗·亨德森(Jennifer Henderson)於2021年1月確診COVID，足足兩年為失去嗅覺和味覺的長新冠症狀所苦，但在她接受星狀神經節阻滯療法(stellate ganglion block procedure)三個回合的注射治療後，感覺能力逐漸恢復，聞到咖啡 香味的那一瞬間，她激動地淚流滿面。

為亨德森進行藥物注射的克利夫蘭診所麻醉師和疼痛管理醫師克莉斯蒂娜‧辛(Christina Shin)告訴「今日美國」(USA TODAY)，看到病人喜極而泣，「我想那時我們大家都哭了。因為我們明白，這件事改變了她的生活。」

辛醫師謹慎表示，亨德森的嗅覺和味覺能力仍未100%恢復正常，診所也沒有聲稱注射可以治癒長新冠；不過，在接受於頸部前下方神經藥物注射後，亨德森確實有了「巨大進步」。

根據世界衛生組織(WHO)說法，長新冠(long COVID)是指初次感染新冠肺炎(COVID)三個月後新症狀仍在持續或發展。辛醫師表示，除了味覺或嗅覺喪失，其他症狀還包括疲勞、呼吸急促和腦霧，症狀可能持續至少兩個月。

辛醫師指出，星狀神經節阻滯療法幾十年來一直用於治療右上肢或左上肢的慢性疼痛、面部疼痛、心律失常、更年期和「創傷後壓力症候群」(PTSD)。過去幾年，醫生開始用此療法治療長新冠。

亨德森說，確診COVID前，她喜歡與丈夫嘗試新食譜 和新餐廳；感染後，她不能吃大蒜、大多數肉類或花生醬，因為那些食物在她聞起來全像垃圾一樣。「太可怕了，」她回憶道，「都像腐爛的肉，是垃圾，非得吐出來不可。花生醬、爆米花嘗起來都像化學品。」

突然間，亨德森只能吃優格、壽司、海鮮、橙子和漿果。失去嗅覺也構成安全威脅。有一天，亨德森一直開著煤氣爐；還好丈夫回家後，聞到味道立即明白發生了什麼事。

亨德森透過臉書 ，得知有關星狀神經節塊療法信息和實驗方法。她聯繫了幾所大學，最後聯繫上克利夫蘭診所，並於去年11月進行第一輪注射。亨德森說，她其實很害怕，因為注射是她最後希望，但情況幾乎立即在注射後開始變化。

辛醫師警告，使用注射治療長新冠還很新，需進行更多研究確定是否真正有效及為何有效；目前只能確保證患者清楚各種風險和優劣。

截至4月初，亨德森已接受三輪注射。她開始寫食物日記，並確認重新恢復的味覺或嗅覺沒有退化；她寫道，本月7日上午，終於嚐出了牙膏的味道。

亨德森的母親死於COVID和慢性阻塞性肺病；她嘆道，這整個歷程充滿壓力和焦慮，也期盼研究人員獲得夠多資訊，協助更多需要幫助的人獲得診治。