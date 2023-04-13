川普再次現身紐約 接受2.5億元財務詐欺案質詢

前總統川普13日抵達紐約，為財務欺詐案接受質詢。(Getty Images)

前總統川普 13日抵達紐約，就紐約州 總檢察長詹樂霞（Letitia James）對他及相關方提起的財務欺詐案接受質詢。

據美聯社，這是川普第二次就該案現身紐約，當天他在紐約州總檢察長辦公室停留了數小時。他的律師表示，川普此次回答了詹樂霞的提問，而不是援引美國憲法第五修正案的規定拒絕回答問題。

去年9月，詹樂霞起訴指控川普等人以及川普集團為獲取經濟利益實施財務欺詐。根據這起民事訴訟，川普在其成年子女以及川普集團高管幫助下虛假誇大淨資產，並利用「欺詐性或誤導性」估值來獲得貸款 、保險和稅收減免等方面的經濟利益。紐約州總檢察長辦公室尋求永久性禁止川普及其成年子女在紐約州任何商業實體擔任高管，禁止川普及川普集團5年內參與紐約州任何不動產收購，要求相關方退還約2.5億元欺詐所得等。

美國廣播公司說，川普不久前在紐約就封口費案出庭應訴，並對34項偽造商業記錄的刑事重罪指控表示不認罪。此次他再次現身紐約，面對的是與刑事訴訟案無關聯的民事訴訟。在之前的作證中，川普已經明確否認自己有不當行為。

13日，川普在社交媒體上表示，這起案件與其他那些針對他的調查或訴訟如出一轍、荒謬可笑。當天，他的律師發表聲明說，川普沒有什麼可隱瞞的，他願意作證並期待向州總檢察長介紹川普集團取得的巨大成功。