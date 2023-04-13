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煮熟鴨子飛了？德重新審查中企中遠入股漢堡港碼頭交易

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煮熟鴨子飛了？德重新審查中企中遠入股漢堡港碼頭交易

記者戴瑞芬／即時報導
中遠海運在全球37個港口投資46個碼頭，漢堡港將會是中遠在歐洲佈局的最後一個環節。除了海上航線，漢堡也是一帶一路中歐陸運的重要節點。（圖源：觀察者網)
中遠海運在全球37個港口投資46個碼頭，漢堡港將會是中遠在歐洲佈局的最後一個環節。除了海上航線，漢堡也是一帶一路中歐陸運的重要節點。（圖源：觀察者網)

中國最大的航運企業中遠集團，2021年10月啟動入股德國漢堡港24.9%股份投資，不過，煮熟的鴨子恐怕飛了，德國經濟和氣候保護部對最終批准一延再延後，德國近日表示正在重新審查中遠集團涉漢堡港福地（Tollerort）碼頭的交易。這使得中國在歐洲布局「一帶一路」海上航線和陸運最關鍵節點的如意算盤破滅。中國外交部今（13）重話警告德方「不要泛政治化、泛意識形態化、泛安全化，人為設置障礙」。

《南德意志報》報導，德國聯邦資訊安全辦公室（BSI）今年初把漢堡港福地（Tollerort）碼頭列為關鍵基礎設施。因此德國政府正在重新評估是否允許中國資本繼續入股該碼頭。

中媒環球時報報導，中遠海運在全球37個港口投資46個碼頭，漢堡港將會是中遠在歐洲布局的最後一個環節。除了海上航線，漢堡也是一帶一路中歐陸運的重要節點。

中遠海運重金入股漢堡港，主要著眼漢堡港近1/3的貨物來自或運往中國。而且漢堡港也是中歐班列線路第二多的歐洲目的地。

中媒觀察者網報導，2021年9月中遠海運集團子公司中遠海運港口提出以6,500萬歐元收購漢堡港福地（Tollerort）碼頭35%股權。但德國內閣會議僅批准中遠海運收購24.9%的股份，並禁止了特殊權利，要求未來新的收購也需要新的投資審查程式。

不料，為了阻擋紅色資本對碼頭戰略參與，中遠海運入股漢堡港遭德方技術性拖延，「最終批准」遲遲不落地，近日德方更重新審查，交易案恐遭翻盤。

中國外交部今日例行記者會上，外交部發言人汪文斌指出，德方對中遠集團收購漢堡港碼頭的來龍去脈心知肚明，希望德方不要將正常的商業合作泛政治化、泛意識形態化、泛安全化，人為設置障礙。

《南德意志報》報導，德國聯邦資訊安全辦公室（BSI）今年初把漢堡港福地（Toll...
《南德意志報》報導，德國聯邦資訊安全辦公室（BSI）今年初把漢堡港福地（Tollerort）碼頭列為關鍵基礎設施。因此德國政府正在重新評估是否允許中國資本繼續入股該碼頭。（圖源：觀察者網）
中國外交部發言人汪文斌警告德方對漢堡港投資案不要泛政治化、泛意識形態化、泛安全化...
中國外交部發言人汪文斌警告德方對漢堡港投資案不要泛政治化、泛意識形態化、泛安全化，人為設置障礙。（圖源：觀察者網）

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