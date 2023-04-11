美台會商 支持台灣參與WHA等國際組織

（路透）

台美10日召開會議，針對擴大台灣在聯合國 機構體系與其他國際論壇參與進行討論，此次重點主要在商談支持台灣參與5月舉行的世界衛生大會（WHA ）以及國際民航組織近日活動。

美國國務院 發言人辦公室今天發出新聞稿表示，美國在台協會（AIT）與駐美代表處召集美國國務院和台灣外交部等機構代表，10日就美國支持擴大台灣在聯合國體系與其他國際論壇參與進行討論。新聞稿並未公布與會者名單或層級。

本次討論重點主要是支持台灣擴大參與即將在5月舉行的世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）以及支持台灣有意義參與非聯合國國際、區域與多邊組織。

國務院指出，與會者就因應全球公共衛生、航空安全、氣候變遷與環境等全球性挑戰，以及共同提升技術標準與經濟合作機遇交換意見。

美方與會者強調台灣在許多全球關注領域帶來的世界級專業知識，包括健康、食品安全、航空綠能燃料與支持婦女的經濟與政治賦權，並重申美國對台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）與國際民航組織的承諾。

國務院指出，與會者都了解與理念相近夥伴密切合作的重要性，這些夥伴同樣關切試圖將台灣排除於國際社會之外的企圖。

第76屆WHA將在5月21日至5月30日登場。台灣自2009年至2016年期間，曾受邀以觀察員身分參與WHA；但2017年之後，因為中國打壓，未能再獲邀與會。