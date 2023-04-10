做人不要太馬克宏？親中言論引爆「Macroning之亂」

圖／Twitter

「做人不要太馬克宏 ...？」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在訪中之旅結束後向法媒表示歐洲不應「追隨美國」而捲入台海問題，他直言歐洲國家必須努力避開捲入「不屬於我們的危機」，而對於自己此行顯然未說服習近平協助調停烏俄，馬克宏則說：「烏克蘭 是中國外交的優先要務嗎？也許不是。」馬克宏此番表態正與中國長期希望離間歐美的立場相合，旋即引起國際社會厲聲批評，Twitter上也大量分享用馬克宏之名創造的詞彙「Macroning」，諷刺馬克宏「說一套、做一套」。

4月5日至7日，馬克宏在中國進行的國事而對於自己此趟穿梭外交，顯然未能完成要務之一——說服習近平協助調停烏俄戰爭，馬克宏則說：「烏克蘭是中國外交的優先要務嗎？也許不是。」，也以烏俄戰爭為例子來談台海局勢，他表示：「歐洲人無法解決烏克蘭危機，我們又怎麼能對台灣說：『小心，如果出事了，我們會在那裡』？這樣做會加劇緊張局勢。」值得注意的是，馬克宏在這段談話中，使用中國談論烏俄戰爭時慣用的「烏克蘭危機」（the crisis in Ukraine）一詞，而非西方民主陣營使用的「侵略戰爭」詞彙。

在馬克宏到訪中國期間，台灣總統蔡英文也在美國及中美洲進行外交訪問，中國在馬克宏啟程離境之後，便在台灣周圍展開大規模軍事演習，《Politico》引述馬克宏幕僚指出，馬克宏「很高興北京至少等到他離開中國領空之後，才開始包圍台灣演習。」

除了嘗試說動習近平調停烏俄戰爭之外，馬克宏的中國之旅還有重要的經濟意義——他率領約50名法國商界領袖組成的訪問團一同抵達中國，並與中國政府簽訂重要商業合約，包括自2025年起空中巴士（Airbus）將在天津開設第二條生產線，將其在中國的產能提高一倍，還有出售160架空巴客機予中國；共有36家中法企業在馬克宏與習近平會晤之際，簽署新的合作協議，中國官媒將此解讀為歐洲企業對中國市場仍具信心。

在美國近年頻頻對中國科技業祭出制裁、以及公開談論中國科技公司不受限制地進入歐洲市場所帶來的危險性之後，法國卻在此時仍增加與中國的合作和經濟依賴，讓國際社會各界深感憂慮和不滿，除了波蘭、芬蘭、愛沙尼亞的外交及國安官員和美國國會議員公開抨擊馬克宏之外，多國媒體和智庫專家也嚴詞批評，這股不滿情緒同時反映在Twitter上——以馬克宏名字創造的新創詞「Macroning」被大量分享，根據其解釋字卡，意思是：「在刻意增加對中國依賴的同時，還數落歐洲夥伴很天真、說教要提高歐盟戰略自主。」

分享Macroning一詞與其解釋字卡（字卡上有馬克宏的照片）者，除了無數不滿馬克宏的網友之外，更不乏國際智庫學者，例如歐洲安全與合作委員會資深政策顧問馬薩羅（Paul Massaro）和奧地利歐洲與安全政策研究所所長查卡洛娃（Velina Tchakarova）等人。

訪問，其後他在搭乘空軍一號專機返法途中接受法媒《世界報》、《迴聲報》和《Politico》歐洲版採訪，訪問於4月9日刊出，馬克宏在受訪時再度強調由法國領導的「歐洲戰略自主權」理論，他預想法國能夠藉此成為「第三個超級軍事大國」，然而他認為歐洲因「陷入不屬於我們的危機」而面臨巨大風險、妨礙建立戰略自主，這一危機指的就是台海問題。

馬克宏在訪問內容中表示：「歐洲人需要回答的問題是...加速台灣（的危機）是否符合我們的利益？不，而更糟糕的是認為歐洲人必須成為這個議題的追隨者，跟隨美國的議程和中國的反應。」

針對台海問題，馬克宏稱之為「不屬於我們（歐洲）的危機」，並認為歐洲國家必須努力避免捲入，他說：「我們歐洲人需要醒來，我們的要務不是適應世界所有地區其他國家的議程。」

馬克宏的這番說法，與中國對歐洲的外交方針相合，中國政府長年強調「東升西降」的國際情勢，同時對美國和歐洲的外交策略採取「分而治之」，不樂見美國與歐盟聯繫加強；在中國國家主席與馬克宏於北京會晤後，中國官媒《新華社》所發布的新聞稿中，也聲稱「中方始終視歐洲為多極化世界的獨立一極，支持歐洲實現戰略自主，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，相信歐方將獨立自主發展對華關係。」

馬薩羅和查卡洛娃還都提到另一個被創造的詞彙「Scholzing」，該詞彙諷刺的是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在烏俄戰爭中的無能表現，字卡上的解釋是「傳達所謂的善意，就只是為了使用／找到／發明任何可以想像的理由，來拖延或阻止這些『善意』成真。」馬薩羅將Macroning批評為：「在Scholzing之後，恥辱字典的又一個新詞。」查卡洛娃也諷刺，歐洲在Scholzing後，快速推進到了Macroning。

圖／Twitter

事實上，Macroning一詞並非如今才第一次被創造，早在2022年6月，Macroning和Scholzing就已經在烏克蘭被大量使用，對德法深感不滿的烏克蘭人（包括前線軍人）以此諷刺德法兩國「說的多、做的少」。

不過目前在Twitter上被分享的Macroning字卡，似乎和最早在烏克蘭被發明的Macroning意思稍有不同——根據《世界報》報導，Macroning在2022年6月前已經被收錄進《當代烏克蘭語辭典》（Dictionary of Contemporary Ukrainian）的戰爭語彙，俄國也有同義詞「Macronete」，意思是「讓每個人看到你很擔心一件事，然後什麼都不做。」用以形容馬克宏想透過穿梭外交、來回俄國與烏克蘭之間調停戰爭卻沒有實質效果、更無助烏克蘭抵禦入侵的行為。而如今Twitter上的Macroning字卡，指責意味更強，諷刺馬克宏「說的和做的截然相反」。

在烏俄戰爭爆發後至2022年6月間，即使歷經戰前訪俄與普丁談話、事後卻被俄羅斯 翻盤表示未給予任何承諾，但馬克宏仍不斷呼籲烏克蘭和俄羅斯對話，包括呼籲基輔「不要羞辱俄羅斯」引起烏克蘭民眾憤怒，而俄羅斯親政府的知名電視主持人索洛維耶夫（Vladimir Soloviev）更曾在國營電視台Rossia 1的節目中提到Macroning，將其解釋為「經常無緣無故地打電話」，並說：「馬克宏經常打電話來，幸運的是，普丁不會每次都接聽。」