拜登：我將競選2024連任

拜登總統（右）與第一夫人吉兒（左）。（美聯社）

拜登 總統10日在國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）證實，他打算競選連任，但還沒準備好正式宣布。這是他針對競選2024連任最明確的發言。

白宮 10日舉行年度復活節滾彩蛋活動，拜登在活動開始前受訪。主持人洛克（Al Roker）先試探性問拜登，會否出席2024年後的滾彩蛋活動拜登則回應，他計畫再參與至少3、4場復活節滾彩蛋活動，也有可能再5、6場。洛克接著問拜登是否計畫參與2024總統大選，拜登回答：「我計畫參選，但我們還沒準備好宣布。」

拜登與副總統賀錦麗都曾表示他們將攜手競選連任。NBC報導引用數條不具名消息來源指出，在拜登正式宣布前，數名白宮首席顧問正針對競選活動做一些最終決定。一名熟知內情的人士告訴NBC：「做決定的部分已經結束了，但對於必需宣布這些他已做出的決定，拜登對自己所背負的壓力感到不滿。」

現年80歲的拜登近來曾多次透露他有意競選連任。NBC報導，他去年10月曾於白宮私下向民權運動領袖、非裔牧師夏普 頓表態尋求連任。白宮發言人尚皮耶當時在記者會上表示「如果夏普頓這麼說，就是了」。

NBC報導指出，儘管拜登遲未正式宣布競選，數名民主黨金主都已表示他們大力支持拜登競選連任。

影片來源：YouTube TODAY