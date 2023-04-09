我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國蛋價大漲 民眾改用馬鈴薯做復活節彩蛋

中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標

馬克宏迎合中國 稱歐洲不應因台捲入美中衝突

中央社巴黎9日專電
習近平(左)與馬克宏。(Getty Images)
習近平(左)與馬克宏。(Getty Images)

法國總統馬克宏結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站Politico訪問表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突之中，並強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。

馬克宏（Emmanuel Macron）8日結束為期3天的中國國事訪問，他在專機上接受歐洲媒體Politico訪問，為自己遭各界砲轟的訪中行程辯護。

根據Politico今天刊登的專文，對馬克宏而言，歐洲應該減少「對美國依賴」，並「避免因台灣議題被捲入美中衝突之中」。

在與中國國家主席習近平罕見前後對話長達6個小時後，馬克宏在媒體訪問中重提他近乎迷戀的歐洲「戰略自主」（strategic autonomy）概念，目的就是讓歐盟成為「第三強權」，而法國無庸置疑扮演前線角色。

馬克宏在從北京飛往廣州的總統專機上告訴媒體，歐洲的大危機就是「被捲入不屬於我們的危機之中，這將讓我們無法建構戰略自主」。

Politico分析，習近平和中共熱衷支持馬克宏的戰略自主概念，因為中共領導人和北京學者都深信，西方正在衰退、中國正崛起，而跨大西洋關係（美國和歐盟）的弱化會加速這個趨勢。

馬克宏的戰略自主彷彿是立基於強調不與美國為伍的概念上。

他說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發」。

馬克宏專機起飛返法的幾小時後，中國就在台灣周邊發動大規模軍演，報復台灣總統蔡英文訪美會晤眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

親近馬克宏的人士透露，馬克宏對北京至少等到他離開中國領空後再發動模擬「包圍台灣」演習，感到滿意。

據隨同馬克宏出訪的法國官員指出，其實馬克宏和習近平兩人有「密切討論」台灣議題。然而相較於美國甚至歐盟，馬克宏似乎採取更為「調解安撫」的立場。

陪同馬克宏訪中，並參與部分行程的歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾於6日三方會談時面告習近平，「台海穩定極度重要，威脅以武力改變現狀是不可接受的」；習近平卻回覆，「誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想」。

Politico分析，馬克宏顯然同意習近平的觀點。他表示，「歐洲人無法解決烏克蘭危機，我們又怎麼能可靠地在台灣議題上說：『小心，若你亂來，我們會出面？』若你們真的想加劇緊張局勢，就這麼幹吧」。

龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）地緣政治分析師謝艷梅（Yanmei Xie）指出，「歐洲更願意接受一個中國成為地區霸權的世界。部分歐洲領袖甚至認為這樣的世界秩序可能對歐洲更有利」。

Politico揭露，近兩小時的三方會議中，馬克宏與范德萊恩立場相似，但接下來馬克宏與習近平兩人私下對話4小時中，馬克宏的態度和語調順從迎合許多。

馬克宏在訪問中強調歐洲在武器和能源上日益依賴美國，指出歐洲應該減少「美元的治外法權」。Politico寫到，這和俄羅斯及中國重要政策的目標如出一轍。

Politico在文章最後強調，為了獲得專訪，答應給法國總統府審閱權，而「馬克宏許多更直接談論台灣的言論都被總統府拿掉」。

馬克宏批判美國、順從中國對台立場的專訪引起討論。

法國策略研究基金會研究員（FRS）博達安（Antoine Bondaz）在推特上寫道：「馬克宏只談論中國『過度反應』的風險，卻忘記中國想要征服台灣改變現狀的野心，這才是矛盾之處」，並批評馬克宏沒有定義歐洲利益，只說「與美國不同」。

馬克宏 習近平 北京

上一則

保守州續緊縮 愛阿華暫停性侵受害者避孕經費

延伸閱讀

多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租

多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租
令歐美失望 馬克宏結束訪中行 聯合聲明幾乎未提烏俄戰爭

令歐美失望 馬克宏結束訪中行 聯合聲明幾乎未提烏俄戰爭
馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦

馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦
馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦

馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦

熱門新聞

已在美國登陸的中國電商平台「拼多多」，被指可監控手機用戶的一切動態，侵犯隱私及資訊安全。(本報系資料照片)

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

2023-04-03 02:30
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

2023-04-02 21:05
(取自ABC推特)

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

2023-04-04 16:20
蔡英文在推特發布與麥卡錫會晤合影，麥卡錫隨即轉發。(取自蔡英文推特)

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

2023-04-05 15:30
紐約時報廣場巨型廣告罵蔡英文。（影片截圖）

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

2023-04-04 20:15

超人氣

更多 >
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案
中資密西根建電池廠 小鎮成「地緣政治戰場」如臨大敵

中資密西根建電池廠 小鎮成「地緣政治戰場」如臨大敵