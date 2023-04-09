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中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標

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中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標

中央社台北9日綜合外電報導
圖為中國解放軍東部戰區船艦。(路透)
圖為中國解放軍東部戰區船艦。(路透)

中國人民解放軍環繞台灣的軍演今天進入第2天，路透指出中國部隊模擬精準打擊台灣。有消息人士表示，台灣與中國軍艦在台海中線附近對峙，但雙方都沒有出現挑釁行為。

中國國營電視台報導，環繞台灣的戰備巡邏和演習持續進行。報導提到：「多軍兵種部隊在戰區統一指揮下對台灣本島及周邊海域關鍵目標，實施模擬聯合精準打擊，持續保持圍島進逼態勢。」

熟悉區域安全情勢的消息人士告訴路透，中國一直在模擬海空攻擊台灣西南海域的「外國軍事目標」。

這位匿名消息人士表示：「台灣不是他們的唯一目標，這相當具有挑釁意味。」

消息人士還說，台灣與中國軍艦在台海中線附近對峙，但雙方都沒有出現挑釁行為。台灣海峽中線多年來一直是兩岸之間的非官方界線。

中國人民解放軍軍事科學院研究員趙小卓告訴中國官方支持的「環球時報」，這是中國首次公開談論模擬攻擊台灣目標。

「環球時報」引述趙小卓的說法報導，主要目標包括跑道、軍事後勤設施和移動性目標等重點目標，「必要時一舉殲滅」。

國防部今發布新聞稿指出，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，統計自上午6時至下午4時止，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次。

台國防部進一步說明，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次、共艦11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部 解放軍 中共

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