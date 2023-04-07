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川普出庭「1真相」曝光 自報身高6呎2 縮水1吋

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川普出庭「1真相」曝光 自報身高6呎2 縮水1吋

編譯俞仲慈／綜合7日電
前總統川普(右三)過去刻意不披露的身高、體重等個人信息，4日在前往曼哈頓法院出庭應訊時曝光。圖為他當天在警方保護下，前往紐約地方法院過堂。(美聯社)
前總統川普(右三)過去刻意不披露的身高、體重等個人信息，4日在前往曼哈頓法院出庭應訊時曝光。圖為他當天在警方保護下，前往紐約地方法院過堂。(美聯社)

前總統川普4日前往紐約曼哈頓地方法院過堂的歷史時刻，意外洩露了這位卸任總統的真實身高，引發熱議。川普對法警說自己體重240磅、身高6呎2吋，比過去多年來對外宣稱的6呎3吋明顯縮水一吋；外界質疑川普故意虛報身高，逃避被貼的肥胖症標籤。

4日下午，川普準時前往曼哈頓法院過堂應訊，法警禮遇這位卸任元首，並未強制上銬，但仍依照規定採集指紋和填寫身高體重資料，因此讓川普真正的身高、體重曝光。

根據Mediaite報導，川普告訴法警他的身高6呎2吋、體重240磅，這個數字與之前白宮醫生和私人醫生公布的6呎3吋身高，足足矮了一吋，令外界質疑川普之前刻意拉高自己的身高。

白宮醫生康利(Sean Conley)2020年公布的川普健檢報告，指他身高6呎3吋，體重244磅；另外前白宮醫生、現任德州聯邦眾議員傑克遜(Ronny Jackson)2018年為川普健檢時，宣布他的身高6呎3吋、體重239磅。

若以身高6呎3吋、體重239磅，換算成身體質量指數(BMI)為29.9，與肥胖症門檻30僅一線之隔；但若根據出庭時的資訊，川普自承身高為6呎2吋，換算成BMI已超過30，因此許多網民認為體型碩大的川普其實長久以來故意拉高一吋身高，以躲過肥胖症的標籤。

根據政治網站Politico於2016年報導，川普的紐約駕照記載身高即為6呎2吋；同年，他應邀參加電視節目奧茲博士秀(Dr. Oz Show)，當場宣讀胃腸病專家伯恩斯坦(Harold Bornstein)醫師一封信時，卻特別強調自己身高是6呎3吋。

因為「封口費案」成為美國史上第一位遭到刑事起訴的卸任總統，他出庭應訊讓原本屬於個資的身高隱私，意外引發討論，應該是川普始料未及的插曲。

川普 肥胖 白宮

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