我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

資安專家揭話術 這樣說能逼ChatGPT洩漏敏感資料

龍捲風襲美釀6死 伊州一劇院演出中屋頂坍塌

龍捲風襲美釀6死 伊州一劇院演出中屋頂坍塌

中央社華盛頓1日綜合外電報導
劇烈風暴導致伊利諾州一個劇院屋頂坍塌，屋頂出現大洞。(截取自推特用戶@crimewithbobby)
劇烈風暴導致伊利諾州一個劇院屋頂坍塌，屋頂出現大洞。(截取自推特用戶@crimewithbobby)

龍捲風3月31日橫掃阿肯色州，造成3人死亡；更北的伊利諾州和印第安納州也遭到劇烈風暴襲擊，有3人喪命。其中伊利諾州一個劇院屋頂坍塌，舞台上當時還有樂團演出。

法新社報導，龍捲風31日下午席捲阿肯色州，造成州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）所說的「大規模破壞」。

桑德斯表示，阿肯色州東部的溫尼鎮（Wynne）有2人喪生。而在州府小岩城（Little Rock）外圍的普拉斯基郡（Pulaski County），當地一名官員證實有一人死亡。

桑德斯在推特（Twitter）寫道：「阿肯色州中部發生重大災害。」小岩城市長史考特（Frank Scott Jr.）則表示，「近30人被送往我們的地區醫院」。

龍捲風橫掃小岩城部分地區時，正開車前往巿區西部的目擊者法拉爾（Lara Farrar）說：「那真的是個難以置信的毀滅性龍捲風。基本上我一整個嚇到，因為當地簡直被徹底清除摧毀，有些建築的屋頂完全被吹走。」

她表示，龍捲龍掃過的約半公里長地方遭到嚴重破壞，但是直接路徑外圍受損情況「非常輕微」。

災難降臨伊利諾州的貝爾維迪爾（Belvidere），劇烈天候造成當地的阿波羅劇院...
災難降臨伊利諾州的貝爾維迪爾（Belvidere），劇烈天候造成當地的阿波羅劇院（Apollo Theatre）屋頂和正面外牆局部坍塌。美聯社

國家氣象局（National Weather Service）對鄰近阿肯色州的田納西州、伊利諾州、肯塔基州和愛荷華州的部分地區，都發布龍捲風警報。

31日晚間，災難降臨伊利諾州的貝爾維迪爾（Belvidere），劇烈天候造成當地的阿波羅劇院（Apollo Theatre）屋頂和正面外牆局部坍塌，當時一個重金屬樂團正在舞台上演出。

地方電視台Fox 32報導說：「據報當局派出20多輛救護車抵達現場。」

貝爾維迪爾的消防隊長夏德爾（Shawn Schadle）通報，這場災難造成1死28傷，其中5人重傷住院。

電視畫面顯示，緊急救難人員將受傷的音樂會觀眾用擔架抬出。上傳到社群媒體的影片則可看到，劇院地上都是瓦礫，有的堆到接近腰部高，屋頂有個大洞。

伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）深夜在推文中說：「貝爾維迪爾的阿波羅劇院今晚發生屋頂崩塌，州政府對此密切關注。」

毗鄰的印第安納州警方證實，風暴橫掃蘇利文郡（Sullivan County），造成2人死亡。

當地電視台WTHI發布在推特的影像當中，可以看到電話線杆倒下及房屋崩塌，路面上布滿殘骸瓦礫。

阿肯色州 伊利諾州 龍捲風

上一則

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

延伸閱讀

紐森撥款1000萬 設「反紅州」政治行動委員會

紐森撥款1000萬 設「反紅州」政治行動委員會
龍捲風襲阿肯色州小岩城 災區屋毀樹倒、滿目瘡痍 中南部15州警報

龍捲風襲阿肯色州小岩城 災區屋毀樹倒、滿目瘡痍 中南部15州警報
每劑26元→130元 莫德納新冠疫苗將商售 擬漲5倍

每劑26元→130元 莫德納新冠疫苗將商售 擬漲5倍
阿肯色州跨性別者 禁用性平廁所

阿肯色州跨性別者 禁用性平廁所

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36

超人氣

更多 >
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子
世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流
騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了
資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔