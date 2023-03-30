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籲北京冷靜 康達：不會因此改變台灣總統過境待遇

籲北京冷靜 康達：不會因此改變台灣總統過境待遇

記者張文馨／紐約即時報導
國務院亞太助卿康達。Getty Images
國務院亞太助卿康達。Getty Images

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）30日表示，北京大加批判這次蔡英文總統過境美國，實際上這只是一個符合台灣總統過境的長期做法；北京沒有理由因為蔡英文的慣例過境而做出反應。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說，到目前為止沒有看到中方因為蔡英文過境而採取具體行動。

康達原定28日舉行線上簡報會，對華府外籍記者說明蔡英文過境事宜，行前臨時喊卡，說要另擇期安排，最後選擇在30日對記者簡報，同時間，蔡英文正在紐約第二天過境。

康達表示，過境事實明確，也是慣例；符合美台非官方關係，且符合美國不變的「一個中國」政策；台灣高層過境不是訪問，這是私人的、非官方的，也並非新鮮事。

康達表示，美國基於安全、舒適、便利與尊嚴提供過境待遇，比照過去，由美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）代表歡迎蔡英文過境美國，這完全符合過去做法；看不出北京有理由改變過境本質，或藉此過度反應。

康達說，「北京大加批判這次過境，實際上這只是一個符合台灣總統長期的做法。」

康達重申，美國有著長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，反對任何一方片面改變現狀的做法，不支持台灣獨立，期望透過和平方式解決兩岸分歧。

康達談到，中華人民共和國增加在台海的挑釁行動，加劇侵擾台灣方面所畫設的防空識別區，以及跨越海峽中線；北京逐步加大對台灣在軍事、經濟、外交和訊息領域的壓力作為，「改變現狀的片面試探不會迫使美國政府改變我們長期協助過境的的做法。我再強調一次，過境是美國長期做法，符合美國對台非官方關係和不變的一中政策。」

康達的論調與柯比28日的說法一致，仍吸引超過60位媒體上線參與，問到蔡英文與聯邦眾議院議長麥卡錫準備會晤、問到對蔡過境行程的看法，以及蔡過境對美中關係的影響，康達均重申過境是慣例。

康達說，美國對台政策沒有改變，美國想要持續且堅定的追求美國的政策與利益。

康達也說，他不確定這是不是國務院首次為台灣總統過境舉行特別簡報，在他看來，這是一個落實新聞自由的好機會，確保提供的訊息都是確實且基於事實。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

蔡英文 北京 國務院

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