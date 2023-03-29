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報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

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報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

記者顏伶如／即時報導
報稅截止期限越來越接近，華盛頓郵報給出五大建議。(美聯社)
報稅截止期限越來越接近，華盛頓郵報給出五大建議。(美聯社)

報稅截止期限越來越接近，華盛頓郵報29日報導，嚴重暴風雨、龍捲風等密西西比州特定社區受災居民得以延緩申報，2022年裡屆滿72歲的民眾，則要注意4月1日是某些退休帳戶強制最低提款的期限。

今年報稅季從1月23日開始，報稅截止的「報稅日」(Tax Day)為4月18日。國稅局(IRS)指出，到3月17日為止，已經發放總計1580億元退稅，平均每筆退稅2933元。

還在準備報稅的納稅人，以下幾項建議可以幫忙省錢也省去煩惱：

＊去年屆滿72歲的民眾，要注意退休帳戶強制最低提款期限是4月1日

持有401(k)退休帳戶、傳統型個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)、簡易雇員退休金(Simplified Employee Pension，SEP)退休帳戶、雇員儲蓄獎勵配款計畫(Savings Incentive Match Plan for Employees，SIMPLE)退休帳戶的民眾，屆滿某個歲數時每年都要完成強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)。

「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)通過後，2023年起將強制最低提款年齡規定從72歲調高到73歲，到了2033年時將進一步調整為75歲。屆滿年齡規定的退休族，隔年4月1日之前必須從上述退休帳戶完成第一筆強制最低提款。沒有符合強制最低提款的民眾，將面臨課徵特種銷售稅(excise tax，又稱貨物稅)25%的罰款。

＊天災受災戶可延緩報稅

國稅局本周宣布，遭受嚴重暴風雨、風災、龍捲風侵襲的密西西比州特定社區災民，報稅截止日為今年7月31日。

＊手頭困難沒錢繳稅怎麼辦？

前往國稅局網站irs.gov，點選「付款」(Make a Payment)之後，選擇付款選項(payment options)。某些納稅人可能符合資格可以以分期付款方式繳稅。納稅人也可申請折衷付稅提議(Offer in Compromise，OIC)解決稅收債務。

＊怕欠稅而遲遲不敢報稅？

錯過報稅期限，未繳稅金每個月要課稅5%做為罰款，外加利息。

＊真的沒時間的話，可申請延期報稅

填寫國稅局4868表格(Form 4868)申請延期報稅，但估計稅款仍要在4月18日前繳交。

報稅 退休金 國稅局

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