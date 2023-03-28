我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／她研究古琴修復 文物跟生活如此相關

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

中國非開發中國家不得享優惠待遇 眾院全票通過

中央社華盛頓27日綜合外電報導
國會聯邦眾議院今天以415票對零票無異議通過法案，要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤。圖為法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）。（記者楊青╱攝影）
國會聯邦眾議院今天以415票對零票無異議通過法案，要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤。圖為法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）。（記者楊青╱攝影）

國會聯邦眾議院今天以415票對零票無異議通過法案，要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤。

「國會山莊報」（The Hill）報導，這項名為「中華人民共和國不是開發中國家法」（PRC Is Not A Developing Country Act）的法案將指示國務卿「尋求」向美國和中國參與的國際組織，將中國的地位從開發中國家重新歸類為中高收入國家、高收入國家或已開發國家，並提出付諸實行的機制。

此外，法案也要求國務卿致力「確保中華人民共和國不會因具有開發中國家的地位，而在該組織內獲得特殊待遇或援助」。

法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）今天表示：「中華人民共和國是全球第2大經濟體，占全球經濟的18.6%。」

「他們的經濟規模僅次於美國。美國被視為已開發國家，中國也應當如此。」

她還說：「然而，中國仍被歸類為開發中國家，並利用此地位來玩弄制度，傷害真正有需要幫助的國家。」

儘管中國是全球第2大經濟體，僅次於美國，但被包括聯合國在內的一些國際組織視為開發中國家。

民主黨籍眾議員懷德（Susan Wild）表示，這項編號H.R. 1107的法案是重要兩黨議案，她公開點名中國在國際組織和條約中沒有盡到本分，呼籲中國應該做更多。

國務卿 華人 眾議員

上一則

一帶一路債務陷阱？前世銀行長：更要關注如何還債

延伸閱讀

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例
新澤西州參議會通過法案 政府文件將提供15種語言翻譯

新澤西州參議會通過法案 政府文件將提供15種語言翻譯
澳洲減碳修訂案 盯能源業投資

澳洲減碳修訂案 盯能源業投資
李天明提案 收入增不應影響住房

李天明提案 收入增不應影響住房

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
南加華女在香港機場無法順利登機，因為沒有核酸檢測證明。（圖：讀者提供）

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

2023-03-24 22:55

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人
馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人
楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」
「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人