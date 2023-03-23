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抖音國會聽證 周受資：TikTok獨立於中國 不應被禁

抖音國會聽證 周受資：TikTok獨立於中國 不應被禁

記者張筠／華盛頓即時報導
影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資(Shou Zi Chew)23日首次現身國會作證。Getty Images
影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資(Shou Zi Chew)23日首次現身國會作證。Getty Images

影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資(Shou Zi Chew)23日首次現身國會作證，面對國會議員們對抖音的抨擊，周受資強調抖音很安全，獨立於中國，也致力保護用戶數據安全，不應該被美國禁用，但多數議員對他的證詞並不買帳。

國會眾院能源和商業委員會(Energy and Commerce Committee)23日舉行聽證，周受資首次出席作證，也是代表抖音的唯一證人，他在開場證詞中強調抖音與中國沒有關係，「我們的總部位於加州洛杉磯和新加坡，在美國有7000多名員工」，且抖音在中國無法使用；「儘管如此，仍有很多聲音擔憂抖音操縱美國的網路生態，部分地區也不歡迎，甚至想要禁用抖音」，周受資說，抖音從未忽視這些質疑，也以實際行動應對。

他表示，抖音重視用戶的數據信息，是安全可靠的，不應當被禁止，「全美有1億5000萬名人是抖音的活躍用戶，反映出在過去三年雖然華府極力想控制抖音，但該應用程式仍被民眾廣泛接受。

周受資也向國會議員們表示，抖音將持續把安全，尤其是青少年的安全放在首位，會以防火牆保護美國用戶數據，免受未經授權的外國勢力使用，抖音也將持續保護用戶的自由表達，不被任何政府操縱，並保持透明，允許第三方獨立監督機構的審查。

儘管周受資再三強調抖音的安全性，多名國會議員打斷其發言，表示不相信他所說的內容，華盛頓州共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯(McMorris Rodgers)稱抖音是中國共產黨用來監控美國民眾的武器。

對此周受資在回應眾議員艾舒(Anna Eshoo)提問時表示，沒有證據顯示中國政府有權訪問抖音數據，「他們從未向我們索要，我們也從未提供」，但艾舒表示「這很荒謬」，周受資說，他已調查過此事，沒有任何證據顯示抖音與中國政府有關聯，「抖音的數據已轉移到美國，儲存在美國的土地上，由美國員工監督」，但聯邦議員對周受資的回答仍嗤之以鼻。

面對議員們持續對抖音收集、處理數據可能威脅美國國家安全的質疑，周受資表示，抖音的作法與其他美國科技公司沒有區別，「我們沒有比行業內其他公司收集更多數據」；華盛頓郵報和獨立調查機構2020年的一份調查報告可證實周受資的說法，當時該報告的結論是，抖音收集的數據信息並沒有比其他主流社交平台和應用程式更多，2021年多倫多大學Citizen Lab一名台灣研究人員也在調查中得出相似結論。

多名聯邦議員也在聽證會上提及抖音對兒童的影響，擔憂抖音向青少年推薦的視頻內容可能影響心理健康，包括涉及自殺、自殘或飲食失調等的內容，此外還有一些惡作劇或惡意挑戰的視頻，很容易導致青少年和兒童不分輕重，傷害自己和他人。

對此周受資回應，抖音近幾個月已新增部分功能，為年輕用戶提供額外保護，包括給18歲以下的用戶設置每天60分鐘的使用時限，不過有議員稱，此功能不夠嚴格，很多年輕人仍可越過此限制。

23日的聽證會也在抖音上引發關注，截至發稿前，以「Tiktokhearing」為標籤的視頻觀看次數已接近25萬次。

抖音 眾議員 新加坡

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