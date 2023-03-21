商務部晶片主任將訪台 討論全球供應鏈

商務部長雷蒙多。路透

商務部 21日發布新規定，限制申請晶片 補貼企業的投資 範圍，以避免關鍵晶片製造技術落入中俄等國；晶片計畫辦公室主任施密特（Michael Schmidt）21日表示，將派官員訪問南韓、日本與台灣，進一步討論強化集體安全與全球供應鏈等作為。

據了解，晶片計畫辦公室資深政策顧問馬路羅（Sam Marullo）和國際交流主任法蘭西斯・張（Frances Chang，音譯）將訪問南韓、日本與台灣；這是該辦公室去年中成立以來，首次有官員訪問台灣。

馬路羅在加入晶片辦公室前，一直追隨商務部長雷蒙多，曾擔任雷蒙多在羅德島州長時期的政策顧問。

商務部匿名官員表示，還沒有具體會面計畫可公布。

商務部21日公布國安護欄措施，避免520億美元晶片法案的補貼款項被企業用於投資中國、俄羅斯、伊朗和北韓等敵對國家。

商務部限制，申請補貼的企業，10年內不得在上述國家擴大投資或升級晶片製造設備，重大投資限額10萬美元，擴張產能上限為5%；不得與這4個國家從事引發國安疑慮的共同研究或技術許可工作。

商務部將晶片分等級，非傳統晶片而攸關國家安全者，將實施更嚴格的限制；預計涵蓋範圍包含運用於量子運算、輻射密集環境和特定軍事能力的成熟或當代晶片。

若違反上述規定，商務部將追回補助款項。

對於在中國已經設廠的企業，商務部匿名官員表示，無需回溯申報；另一位官員表示，只要符合美國的出口限制措施，最新措施不會影響相關企業在中國的現有廠房運作，商務部意在限制新技術與擴廠。

商務部表示，美國將持續與夥伴盟友協調，以維持健康的全球半導體生態系統。

對於商務部諸多補助限制是否會「嚇退」企業，台積電和環球晶表示正仔細研究相關細則，無法回應是否提出申請補助，重申赴美建廠的方針不變。

針對台積電是否申請美國政府資助，商務部稱不討論個案細節。

此外，針對前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’brien）所稱，美國不會放任讓台積電落入北京之手，以二戰期間英國摧毀法國海軍艦隊來阻止德國擴張為例，新聞網站Semafor解讀為，若北京進犯，美國寧願摧毀台灣的半導體設施。

商務部匿名官員說，歐布萊恩並非現任官員，其發言不代表美國政府。