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川普若遭起訴3懸念：上銬逮捕？是否保釋？遠距應訊？

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川普若遭起訴「3懸念」：上銬逮捕？是否保釋？遠距應訊？

記者胡玉立／即時報導
前總統川普18日透過社媒平台發貼透露，他即將於21日被捕，並呼籲支持者抗議示威。圖為他2018年2月在白宮演講。(美聯社)
前總統川普18日透過社媒平台發貼透露，他即將於21日被捕，並呼籲支持者抗議示威。圖為他2018年2月在白宮演講。(美聯社)

前總統川普18日發貼聲稱他下周即將被起訴。媒體紛紛探究川普若遭起訴會出現什麼場景；其中三大懸念分別是：他是否會被銬上手銬、是否會保釋、是否遠距應訊？

有報導稱，匿名知情人士透露，曼哈頓地方檢察官工作人員16日曾與紐約警局情報部門成員舉行初步會議，推演情況，在可能起訴前，先解決維安問題。

福斯新聞主播羅伯茨(John Roberts)17日在節目中討論報導稱「曼哈頓地方檢察官辦公室要求在川普可能被起訴前，先與執法部門會面，討論下周後備支援問題」，指這代表他們預期川普下周會被起訴；至於逮捕時，是否要讓川普戴上手銬，將取決於特勤局。

羅伯茨說：「熟悉計畫的消息人士稱，他們將檢查曼哈頓下城法院大樓內外安全準備工作。特勤局將決定他們允許或不允許的事；例如，是否要讓前總統戴手銬，將由他們定調，並護送他進入法庭。」

與此同時，美聯社指出，川普幕僚和法律團隊一直在為起訴可能性做準備。若川普被起訴，應該只有在他拒絕投案的情況下才會被捕。

川普律師此前曾表示，川普將遵循正常程序；這表示他可能會同意前往紐約警局轄區或直接到曼哈頓地方檢察官辦公室投案。

律師指出，若川普在紐約市被起訴，不會拒絕投案，也不會在海湖莊園出現與執法單位「對峙」。

若川普被起訴，須向紐約當局自首並出庭。紐約州法庭系統發言人查爾芬(Lucian Chalfen)表示，理論上法官可以同意遠距舉行聽證會，但目前幾乎沒有任何刑事被告是以此方式被提訊。

另外，川普搶在檢察官正式起訴前，在社群媒體呼籲支持者出來「抗議，奪回我們的國家」，意圖激起支持者憤怒。此舉是否會在川普遭起訴或被捕後，影響保釋機會，也受關注。

曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)可能以何罪名起訴川普，也是討論焦點。紐約時報上周報導，「在紐約，偽造商業紀錄可構成犯罪，但屬於輕罪」。若將此罪升級為重罪，檢方須證明川普的「欺詐意圖」包括了實施或隱瞞第二罪的意圖。川普的第二罪可能是違反紐約州選舉法。

川普 曼哈頓 檢察官

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