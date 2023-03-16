俄機撞美軍無人機 白宮官員：克宮「最高層」有批准

美軍MQ-9「死神」無人機14日據報被俄軍戰機撞擊後沉入黑海，美方官員稱俄方意圖似乎是要讓無人機偏離航道或癱瘓偵查能力，並指「俄方領導階層有意要在攔截行動表現出侵略性」。資料照片。（美聯社）

美軍一架MQ-9「死神」無人機14日據報被俄軍一架Su-27戰機撞擊後沉入黑海，據美方3位熟知情報的官員說法，克里姆林宮最高層批准俄軍戰機飛官對該架無人機採取侵略性行動。

根據美國歐洲司令部（EUCOM）事發後的聲明，該架「死神」無人機由羅馬尼亞起飛，在國際空域執行例行偵察任務，兩架試圖攔截的俄羅斯 Su-27戰機多次飛到無人機前方與傾倒航空燃料，其中一架Su-27戰機隨後撞上無人機螺旋槳，迫使操作人員不得不將其降落至國際水域。

NBC新聞報導，Su-27戰機對「死神」無人機傾倒燃料是「前所未有的行動」。2位官員稱情報顯示俄方的意圖似乎是要讓無人機偏離航道或癱瘓偵查能力。1位官員說，這是「俄方領導階層有意要在攔截行動表現出侵略性」。

1位官員說，還沒得到任何跡象表明批准採取行動的層級一路上達俄羅斯總統普亭，其他官員則拒絕提供「最高層」以外的具體狀況。

同時，儘管俄羅斯國防部否認了EUCOM聲明，稱Su-27戰機「沒有使用武器，沒有跟無人機接觸」，但NBC新聞指美方官員表示，根據美方的事件影像，Su-27戰機實際上切斷了無人機的螺旋槳。他們認為，這可能不是有意為之，而是俄軍飛官的失誤。

有美國官員向CNN透露，「死神」無人機與Su-27戰機碰撞地點位於克里米亞 西南方約72公里，隨後持續滑翔了一段距離，約在克里米亞西南方112公里處墜海。3名國防官員與1名拜登 政府官員也告訴NBC新聞，俄方已經到達了「死神」無人機墜海區域，正積極出動機艦尋找，但尚未見到任何跡象顯示他們已經能夠回收任何殘骸。

據一位官員說法，「死神」無人機的殘骸大部分沉入了黑海。熟知相關情報的3位美方官員指出，美方不太可能試圖回收墜海無人機的殘餘物。有美國海軍官員告訴CNN，黑海目前沒有任何美國海軍艦艇，試圖進行任何回收作業都會變得極其困難與耗時。