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中國國務院換血 內外多重挑戰大

特派記者賴錦宏、黃雅慧／北京即時報導
中國國務院新領導班子。製表／本報系大陸中心
中國國務院新領導班子。製表／本報系大陸中心

中國十四屆全國人民代表大會一次會議今天選出由新任國務院總理李強提名的丁薛祥、何立峰、張國清與劉國中為國務院副總理；李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴與秦剛為國務委員；鄭柵潔出任發改委主任。

受新冠疫情、內需疲弱及房地產市場下滑等影響，李強內閣面臨更多挑戰，提振經濟與重振消費信心是首要任務，金融安全與維持社會穩定也是難題；就外部環境，美國繼續遏制中國崛起，加大軍事與外交壓力，進一步在高科技等關鍵核心技術產業圍堵北京。李強內閣如何突圍，以求在科技上自立自強，在在考驗新內閣能力。

丁薛祥 習心腹任常務副總理

中國新任四位副總理，中共政治局常委丁薛祥原任中共中央辦公廳主任，是中國國家主席習近平的秘書。60歲的丁薛祥預計接替韓正出任常務副總理。丁長期擔任幕僚工作，除了曾任近三年的上海市閘北區長外，沒有地方一、二把手經驗，這次得以歷練副總理要職，仕途看好。

何立峰原任發改委主任，是習近平自福建一路帶上北京的官員，雖已68歲，但十分獲得習的信任。他預計接棒劉鶴掌管財經事務。近年習近平出訪或接見外賓時，丁薛祥與何立峰緊跟在側，顯示他們與習關係密切。

張國清曾任中國兵器工業總經理，在遼寧、天津、重慶都有工作經歷，被外界稱為「兵工少帥」，他可能主管工業與國企。劉國中去年中共20大晉升政治局委員後，今年初曾在四川、重慶等地考察疫情防控，當時就被視為可能接替孫春蘭主管公衛、教育和文化體育。

諶貽琴 唯一女性國務委員

五名新任國務委員，王小洪是現任公安部長，是深受習近平信任的「刀把子」。前貴州省委書記諶貽琴，是唯一的女性國務委員，白族背景的諶，曾是首位女性少數民族地方首長。

吳政隆日前已履新國務院祕書長，成李強大管家。國防部長李尚福是首位被美制裁的解放軍上將。53歲秦剛去年底才自駐美大使晉升外長，昨再成為國務委員，躋身「副國級」，三個多月內連升兩級，相當罕見。

鄭柵潔 掌發改委會閩南話

在國務院部委首長方面，安徽省前省委書記鄭柵潔出任發改委主任，他曾任國台辦副主任，過去在福建工作多年，與何立峰有共事經歷，能夠說流利閩南話的他，被認為是「受器重的閩系力量代表」。

其他主要的部委首長基本留任，包括中國人民銀行（中國央行）行長易綱、財政部長劉昆、工信部長金壯龍等。

國務院 李強 習近平

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