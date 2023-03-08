FBI局長：中國可透過TikTok控制數據 影響對台論述

聯邦調查局（FBI）局長雷伊今天表達對TikTok帶來的國家安全隱憂，坦言中國政府可以透過TikTok控制美國數百萬用戶數據，並藉此影響公眾言論，包括台灣論述。路透

聯邦調查局（FBI）局長雷伊今天表達對TikTok 帶來的國家安全隱憂，坦言中國政府可以透過TikTok控制美國數百萬用戶數據，並藉此影響公眾言論，包括台灣論述。

聯邦參議院 情報委員會今天舉行全球威脅聽證會，委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）在質詢雷伊（Christopher Wray）時，問及中國是否是否可以要求TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）的合作，控制數百萬用戶數據時，雷伊回答「是的」。

魯比歐再追問中國是否可能利用TikTok推動自身論述，以分化美國民眾看法，像是在入侵台灣時，確保美國民眾看到的影片大談為何台灣屬於中國，以及為何美國不應該干預時，雷伊再次給予肯定答覆。

雷伊還進一步表示，美國民眾需要了解到，對美國而言，私營部門與公共部門的區隔是神聖不可侵犯的，但這是一條在中國運作上不存在的線。

在回答參議員班奈特（Michael Bennet）質詢時，雷伊指出，擁有最佳訊息者即能擁有權力。進行各項大數據操作即是對數據的控制，對演算法的控制，以掌握影響力。這是對軟體的控制，以存取數百萬台設備，這是一個最終由中國政府控制的工具，「嘶喊著對國家安全的擔憂」。

10多位聯邦參議員昨天提出法案，若中國應用程式（App）TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。參議院情報委員會主席的華納（Mark Warner）表示，這項法案讓商務部得以對TikTok等構成國安風險的科技技術施加包括禁止在內的多項限制措施。

白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）昨天也特別發出新聞稿盛讚這項跨黨派法案。蘇利文在聲明指出，這項跨黨派法案「將賦予美國政府權力，阻止某些外國政府利用技術服務…導致美國民眾的敏感數據和我國國家安全暴露於風險之中」。