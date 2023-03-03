誤會了…澤倫斯基沒說「美國人須派子女參戰」

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

根據CNN事實查核，烏克蘭 總統澤倫斯基 被斷章取義譯成英文的談話影片在網上爆紅，讓人以為他要求美國人將子女送到烏克蘭參戰。影片在推特 已有數百萬人次點閱，使批評美國援烏人士一陣譁然。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是澤倫斯基上週在一場記者會的談話片段，口譯員將這段談話譯為，「美國將必須一如我們的作法，派出他們的子女參戰，因為我們談論的是北大西洋公約組織（NATO）。這些子女將會陣亡，但願不會如此，因為這是恐怖的事」。

這段影片在批評人士之間廣為流傳，他們抨擊美國為烏克蘭抵禦俄軍入侵提供財務和軍事援助等作法。曾在前總統川普時期擔任財政部發言人的保守派評論家克勞里（Monica Crowley）2月28日晚間在推特分享這段影片並留言道，「澤倫斯基現在直接對我們發出威脅了，宣稱美國子女必須為烏克蘭作戰並捐軀」。

猶他州共和黨籍參議員李伊（Mike Lee）28日也在推特留言稱：「澤倫斯基沒有權利假定，我們的子女會替他作戰，他真可恥。我們多少也發出了為他效力的訊息，所以我們也可恥！」

但CNN在事實查核後指出，實則澤倫斯基並未說出美國子女必須前往烏克蘭作戰或為烏國戰死的話，而是預言萬一烏克蘭因為未能獲得足夠援助而在俄烏戰爭中挫敗，俄軍將繼續進入北約在波羅的海的會員國（即拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞）領土，致使美國必須出兵抵禦。因為根據北大西洋公約，任一會員國遇襲即視同對全體會員國攻擊。

李伊在辦公室接獲CNN通知澤倫斯基遭到誤解後，刪除了相關的推特留言。