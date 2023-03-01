國務院特使：中國花費巨資 散播有利俄國假資訊

圖為習近平與普亭。(美聯社)

國務院 全球參與中心特使魯賓表示，中國斥資數十億美元在全球散布有害的虛假資訊，包括與俄羅斯全面入侵烏克蘭 真相完全相反的謊言，西方國家的應對卻過於緩慢。

英國「衛報」報導，全球參與中心（Global Engagement Center）是美國國務院旗下機構，設立目的是「揭露並打擊」外國宣傳與虛假資訊。魯賓（James Rubin）本週前往歐洲訪問時作出上述發言。

在前總統柯林頓時代擔任官員，且曾在媒體工作的魯賓6週前加入全球參與中心。他表示：「這個井已經被中國和俄國 的假資訊毒害－裡頭有毒。」

魯賓表示，他的目標不只要消極反駁俄中就烏克蘭發出的虛假資訊，而是要積極進攻，呼籲各國不要窩藏那些已被曝光散播虛假資訊的對象。

他聲稱俄國和中國花費數十億美元試圖操控資訊，但稱北京當局在全球都展開行動，而且投入的金額比俄國更多。

他告訴記者：「我國和西方整體的應對都很慢，可以合理判斷，我們面臨的是一項非常、非常重大的挑戰。在傳播這塊場域，中國和俄國幾乎已經完成結盟。」

魯賓說，中國「正在重複且傳播俄國的說法，稱是北大西洋公約組織（NATO）挑起這場戰爭」。

魯賓也說，英國廣播公司（BBC）的國際服務部門World Service裁減人員，對於打擊虛假資訊沒有幫助。

他表示：「BBC的正直是西方世界的一大資產。如果我們要打擊來自中國和俄國的虛假資訊威脅，我們需要結盟團結、聯合分工，需要以前那種聯合行動，而BBC不可或缺」。

魯賓承認打擊假資訊行動確實遭遇挫折，「南方世界的某些國家根本不承認這是入侵，更不用說選擇站在哪一邊」。「對某些非洲、亞洲國家而言，烏克蘭戰爭發生在很遠的地方。」