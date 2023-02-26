CIA局長：普亭對於逼降烏克蘭過度自信

中情局（CIA）局長伯恩斯。（美聯社）

俄羅斯 與烏克蘭 的戰爭邁入第2年，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）今天說，俄羅斯總統普亭 對於俄軍逼迫烏克蘭臣服的能力「過度自信」。

美聯社報導，伯恩斯接受電視媒體訪問時說，俄國情報頭子在去年11月一場會談中表現出「一種狂妄自大的感覺」，反映了普亭（Vladimir Putin）本人的信念，認為「他可以讓時間對自己有利，他相信自己可以把烏克蘭人折磨到失去反抗能力，可以動搖我們歐洲盟國的意志，以為最終會出現政治疲乏」。

伯恩斯說，那次會談「令人相當沮喪」；他當時警告俄方，如果俄國在烏克蘭部署核武，會有一些後果。

伯恩斯說，他認為普亭「心意已決」，不管俄羅斯的傷亡、戰術缺陷、經濟和聲譽損失如何巨大，都要繼續打這場仗。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出伯恩斯在「面對全國」（Face the Nation）節目中的訪談。他說：「我認為普亭此刻對於自己消磨烏克蘭的能力完全過度自信。」

伯恩斯還說，普亭低估了美國支持烏克蘭的決心，從過去經驗來說，普亭認為「美國人有注意力缺失的問題，以為我們最後會去關注其他事情」。

他說，美國總統拜登政府「確信中國領導階層正在考慮」是否要提供「致命」軍事裝備給俄羅斯。

伯恩斯說，「這會是非常危險且不明智的賭注」，此舉可能只會讓美中關係進一步惡化，「所以我很希望他們不要這麼做」。

伯恩斯說，中國國家主席習近平一直密切關注俄烏戰事演變，「我認為，從許多方面來說，他看到的事情令他感到不安且清醒」。

伯恩斯談到「普亭的傲慢如今把俄羅斯帶到某種境地」，在專制體制下，若無人敢質疑領袖，「（領袖）就可能犯下一些大錯」。