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iPhone遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

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iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

記者胡玉立／即時報導
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

華爾街日報報導，全球逾10億使用中的iPhone智慧手機，不但是宵小轉賣目標，近來愈來愈多iPhone用戶向警方報案聲稱，手機失竊或被搶後，很快就進不去自己的Apple帳戶，銀行裡的錢立即被盜；原因是，歹徒只須以窺看等低技術手段竊得用戶密碼並偷走手機，即可迅速盜走受害者以Apple ID建立的「數位生活」。該報指稱，iPhone手機軟體安全防護設計似乎存在漏洞。

前紐約警局偵探阿吉羅(Alex Argiro)去年秋天退休前，曾參與調查備受矚目的iPhone盜竊集團，他向華爾街日報表示，過去這兩年，紐約市發生數百起此類犯罪活動，數字持續成長中。他說：「只要進入手機，就好像進了寶盒，因為人人使用金融應用程序；這是投機犯罪。」

Apple公司標榜自己是數位隱私和安全領域領導者，視其軟硬體和iCloud網絡服務為對客戶資料的最佳保護。Apple發言人表示，這類同時竊走手機和密碼的犯罪並不常見，但「我們對有這種經歷的用戶表示同情，也非常重視所有針對用戶的攻擊，無論有多罕見；我們將繼續推進保護措施，協助確保用戶帳戶安全。」

華爾街日報指出，Apple為方便健忘客戶特別設計功能，允許使用密碼重置Apple帳戶密碼。因此，只要有iPhone及手機密碼，入侵者即可在幾秒鐘內更改任何與iPhone持有者Apple ID相關聯的密碼，受害者就會被擋在自己帳戶外，無法進入存儲在iCloud內的所有內容；密碼還可解鎖手機內所有存儲密碼的訪問權限，竊賊得以透過手機內的金融應用程序盜走錢財。

「騙徒及竊賊使用肩窺，或以各種藉口騙取信任讓受害者自願透露機密資料，只是時間問題，」喬治華盛頓大學電腦科學副教授阿維夫(Adam Aviv)指出，把手機當成可信賴設備儲存各種資訊於其中的人，就會遭殃。

華爾街日報採訪的受害者都表示，他們的iPhone是在夜間社交時被盜；有些人的手機是被剛認識的人從手中奪走，有人表示自己遭人身攻擊，被恐嚇交出手機和密碼。另有人相信自己被人下藥，次日醒來發現手機不見了。

谷歌的Android移動操作系統也存在類似漏洞。但iPhone轉售價值較高，成為更常見目標。

手機 iPhone Apple

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