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IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

因應中國經濟脅迫 眾院兩黨議員提新法案

中央社華盛頓23日綜合外電報導

聯邦眾議院兩大黨議員近日提出一項新的「2023年反經濟脅迫法案」，法案目的是為面臨中國經濟脅迫的夥伴國家和盟邦提供快速的經濟支持，並要求中國對自身行為負責。

眾院外交委員會今天指出，外委會資深成員、民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）與眾院程序委員會主席、共和黨議員科爾（Tom Cole），以及眾院印太地區外交小組委員會資深成員、民主黨議員貝拉（Ami Bera）發表聯合聲明，宣布他們提出「2023年反經濟脅迫法案」（Countering Economic Coercion Act of 2023）。

美國之音（Voice of America）報導，這幾名議員表示，該法案將為美國總統提供新的工具，能更好地因應北京當局對美國盟邦和夥伴國家的經濟脅迫行為，並向中國究責。

米克斯、科爾和貝拉等3名議員的聲明指出：「中國一再對美國的盟友和夥伴使用經濟脅迫來制定他們的政策，或對北京不喜歡的主權國家實施報復。」

聲明認為，中國的做法不僅損害美國盟邦和朋友的主權及經濟，且直接損害美國在世界各地的利益。北京的行徑與基於規則的體系背道而馳，而基於規則的體系從第二次世界大戰以來一直是經濟繁榮的基石。

這3名議員的聲明提到，2023年反經濟脅迫法將為總統提供新的權力，以迅速因應這些惡意活動，並提供工具支持受經濟脅迫的美國盟友和夥伴。

根據眾院外委會聲明，新推出的這項議案會給美國總統提供新的授權，例如尋求國會撥款以支持對外援助、加快出口許可審批和監管程序以促進與受影響外國夥伴的貿易，以及降低美國從外國夥伴進口的非進口敏感商品的關稅。

眾院 北京 民主黨

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