俄侵烏周年…普亭喊增核力量 澤倫斯基樂見中勸和

俄烏戰爭踏入一周年，俄羅斯總統普亭23日在演說中再打核武牌，將首度部署能攜帶多枚核彈頭的「薩爾馬特」(RS-28 Sarmat)洲際導彈。(Getty Images)

俄烏戰爭踏入一周年，戰事仍然膠著，俄羅斯總統普亭 23日表示將繼續專注加強核力量，今年還會首度部署能攜帶多枚核彈頭的「薩爾馬特」(RS-28 Sarmat)洲際導彈，同時即將大規模部署「鋯石」(3M22 Zircon)海射高超音速導彈。

與此同時，烏克蘭 總統澤倫斯基 23日表示，有信心戰勝俄軍，同時希望烏克蘭能與中國代表會面。

普亭早前已宣布暫停「新戰略武器裁減條約」，有西方評論指俄國在戰爭中失利，普亭連番舉動顯然是在打核武牌。

普亭23日在「祖國保衞者日」發表演說，表明對核力量的重視，將更加重視加強陸、海、空核三位一體。

他宣布部署的「薩爾馬特」導彈，北約稱之為「撒旦2」，在2018年首次亮相，原應在去年部署；「鋯石」則是俄羅斯研發的高超音速武器，至2022年已開始投入量產。

在戰爭周年前夕，雙方在前線依然吃緊。俄軍緊緊包圍烏東頓內次克州重鎮巴赫穆特(Bakhmut)，但未能突破烏軍在南部烏格列達爾(Vuhledar)的防線，未經證實的消息指俄軍在此傷亡慘重。

烏軍23日表示在過去24小時內，擊退了俄軍在東北部及東部發動的90次攻擊，軍方發言人指莫斯科正試圖利用部隊數量的優勢，來耗盡基輔的部隊。

西方官員表示，俄羅斯計畫在戰爭周年之前發動攻勢奪取新領土，讓普亭宣布勝利，為此投入近幾個月來徵召的數十萬預備役軍人。

澤倫斯基23日在社媒貼文，聲言一定會戰勝，並會向所有將戰爭帶進國土的人追究責任。

另外，澤倫斯基23日與到訪基輔的西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)會談後，在記者會表示，「希望與中國代表會面，這符合烏克蘭利益。」

對於中國結束戰爭的倡議，澤倫斯基表示仍未看到任何相關計畫，只透過外交官員籠統聽過，但中國斡旋和平很振奮人心。