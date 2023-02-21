美台高層國安對話馬拉松會談7小時 顧吳現身AIT總部

美台高層國安對話至下午5時告一段落，外交部長吳釗燮（左）與國安會秘書長顧立雄（右）離開前對場外守候的媒體揮手致意。華盛頓記者張文馨／攝影

美台高層國安對話21日上午在美國在台協會（AIT ）華盛頓總部舉行，記者在場外守候一天，從10時開始一路談到下午5時，雙邊官員魚貫而出，包含副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）、白宮 國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），台灣方面有國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮。

AIT主席莫健（James Moriarty）和台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）不到9時就現身，顧立雄、吳釗燮和駐美代表蕭美琴同車，在9時30分左右抵達AIT；接著，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、五角大廈印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）與副助理部長切斯（Michael Chase）現身，看到記者現場守候立即調轉方向，取道車庫上樓。

駐美代表蕭美琴現身AIT華盛頓總部，參加美台高層國安對話。華盛頓記者張文馨／攝影

白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）與中國事務主任杜如松（Rush Doshi） 約10時左右現身。

白宮國家安全會議中國事務主任杜如松（Rush Doshi，右）參加美台高層國安對話。華盛頓記者張文馨／攝影

根據英國金融時報日前報導，這場會議主談的美方官員為白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）與薛曼；記者在下午1時見到坎伯隻身上樓，並在1時30分見到薛曼在安全人員陪同下現身。

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）約下午1時30分現身AIT華盛頓總部，參加美台高層國安對話。華盛頓記者張文馨／攝影

會議持續進行至下午5時，顧立雄和吳釗燮離開前隔著旋轉玻璃門，向記者揮手致意，總統府副秘書長黃重諺就在一旁；被問到會談氣氛與內容，蕭美琴並未回應。

記者去函詢問白宮國安會、國務院和國防部，均未取得回應。

美台國安官員前年9月在馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis），舉行高層國安對話（又稱「特殊管道」會談），當時也是顧立雄主談，但白宮與國安會均不回應此事。