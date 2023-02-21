美台高層國安對話馬拉松會談7小時 顧吳現身AIT總部
美台高層國安對話21日上午在美國在台協會（AIT）華盛頓總部舉行，記者在場外守候一天，從10時開始一路談到下午5時，雙邊官員魚貫而出，包含副國務卿薛曼（Wendy Sherman）、白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），台灣方面有國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮。
AIT主席莫健（James Moriarty）和台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）不到9時就現身，顧立雄、吳釗燮和駐美代表蕭美琴同車，在9時30分左右抵達AIT；接著，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、五角大廈印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）與副助理部長切斯（Michael Chase）現身，看到記者現場守候立即調轉方向，取道車庫上樓。
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）與中國事務主任杜如松（Rush Doshi） 約10時左右現身。
根據英國金融時報日前報導，這場會議主談的美方官員為白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）與薛曼；記者在下午1時見到坎伯隻身上樓，並在1時30分見到薛曼在安全人員陪同下現身。
會議持續進行至下午5時，顧立雄和吳釗燮離開前隔著旋轉玻璃門，向記者揮手致意，總統府副秘書長黃重諺就在一旁；被問到會談氣氛與內容，蕭美琴並未回應。
記者去函詢問白宮國安會、國務院和國防部，均未取得回應。
美台國安官員前年9月在馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis），舉行高層國安對話（又稱「特殊管道」會談），當時也是顧立雄主談，但白宮與國安會均不回應此事。
這次舉行會議的AIT總部位於維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington），與華府僅一橋之隔。
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