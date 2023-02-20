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蘇利文：出發前幾小時 美國知會俄羅斯拜登訪烏計畫

圖輯／拜登突訪基輔 歷史性行程 行程完全保密

蘇利文：出發前幾小時 美國知會俄羅斯拜登訪烏計畫

記者顏伶如／即時報導
白宮國安顧問蘇利文（左）和烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（右）20日在烏克蘭首都基輔合影。（歐新社）
白宮國安顧問蘇利文（左）和烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（右）20日在烏克蘭首都基輔合影。（歐新社）

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)指出，拜登總統出發之前倒數幾個小時，美國基於降低衝突(deconfliction purposes)目的，知會俄羅斯拜登將訪問烏克蘭首都基輔的計畫。蘇利文說，拜登17日在白宮橢圓形辦公室與極少數國安團隊高層幕僚討論之後，決定冒險到基輔展開突襲式訪問。

有線電視新聞網(CNN)報導，幕僚團隊過去數月一直籌畫拜登在俄烏戰爭屆滿周年之際訪問波蘭，17日的討論則是規畫過程的收尾關鍵，訪問基輔的安排只有極少數國安高層官員知道；造訪基輔有何風險、可能遇到何種狀況，拜登定期聽取幕僚簡報。

蘇利文說，白宮與烏克蘭政府最高首長之間的溝通，讓訪問計畫得以成行。他說，拜登總統對於風險屬於可控管(manageable)範圍感到滿意。

報導指出，消息人士透露，幕僚規畫的烏克蘭訪問有多種選項，但拜登敲定前往首都基輔，因為從風險與回報比例(risk-reward)角度來看，基輔是最佳選擇。拜登人身安全是幕僚最大考量，因此安排了一連串的維安因應方案。

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)高級顧問希達克茲(Marcin Przydacz)20日對CNN指出，拜登訪問烏克蘭是美國承諾烏克蘭的「清楚表態」(clear sign)。

BBC：拜登訪問基輔 俄侵烏近1年後首次

拜登密訪烏克蘭 為了安全從波蘭搭火車抵基輔

https://www.worldjournal.com/wj/story/121256/6983876

拜登 白宮 紐約時報

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