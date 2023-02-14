6.6萬呎上控制權屬誰？中氣球風波掀「近太空」新戰場

中國偵氣球在南卡州外海上空被美軍機擊落。(路透)

美軍F-22戰機4日在南卡州外海六浬上空，以飛彈擊落中國偵察氣球 ，引發一連串爭議，其中之一是當時氣球飛行高度超過6萬5000呎，是否屬於美國主權範圍，國際間尚無定論。

依照國際航空聯盟(Fédération Aéronautique Internationale，FAI)的定義，地球上方的空域大致分為三個部分：33萬呎(100公里)以上屬於外太空 (outer space)，任何國家不得宣示主權；6萬6000呎(20公里)以下，由於是絕大多數航空器飛行的高度，接受各國航管單位的控制，因此一般被認為是「領空」，但缺乏國際條約明文規範。

至於6萬6000呎到33萬呎之間的空層，則被稱為「近太空」(near space)，包括大氣層中大部分的平流層(stratosphere)，全部中間層(mesosphere)和部分增溫層(thermosphere)。這個空間因為最近的中國氣球事件而成為討論焦點，一個國家若認為安全遭到威脅時，是否有權擊落飛越其上方任何高度的飛行器？

華爾街 日報指出，美國和中國這兩大太空強權，一方面極力反對各國將「領空」延伸到大氣層邊緣，另一方面又大力發展「近太空」範圍內的空中偵察能力。本月初，美國政府公布中國正積極佈署高空偵測氣球，組建所謂的「平流層艦隊」，而且已經侵入40餘國。

但美國本身自從1950年代冷戰時期，就不斷利用U-2、SR-71等高空偵察機，從7萬呎高空飛越蘇聯和中國等國，蒐集情報。時至今日，U-2的改良型和新型QR-4無人偵察機仍然在全球各地的高空執行任務。

許多專家擔憂，近太空範圍內日益增多的航空器，除了威脅他國國家安全之外，是否也會影響民航機的飛行安全？

2017年紐西蘭率先立法，主張對於其領土上方的空間擁有控制權，任何航空器飛越其國土上空，無論高度，都必須事先申請許可。後來阿拉伯聯合大公國也跟進通過類似法律，主張對於其領土上方26萬2000呎以下的空域，享有絕對控制權。

但立法歸立法，實際行使控制權或主權，則是另外一回事。平流層以上的高度，由於空氣稀薄，容易造成噴射發動機熄火(flame out)，即使是最先進的第五代戰鬥機，例如美國空軍的F-22，最大飛行高度也只能達到6萬5000呎。根據華爾街日報報導，本月4日美國空軍在攔截中國氣球時，負責攻擊的F-22戰機是從5萬8000呎的高度發射AIM-9X響尾蛇飛彈(Sidewinder)將其擊落。因此如何在「近太空」攔截、甚至擊退入侵者，將會是空戰技術的一大考驗。