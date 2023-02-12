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杜魯多：正搜尋擊落的不明飛行物 將分析殘骸

中央社渥太華／華盛頓12日綜合外電報導
加拿大總理杜魯多。（美聯社）
加拿大總理杜魯多。（美聯社）

加拿大總理杜魯多今天表示，調查人員正在搜尋昨天在育空地區上空遭到美國戰鬥噴射機擊落的不明飛行物體殘骸，將會對殘骸進行分析。

路透報導，杜魯多（Justin Trudeau）啟程前往育空地區（Yukon Territory）參加之前就安排的募款活動前告訴記者：「回收團隊正在現場，希望找到並且分析這個物體。」

在杜魯多這項談話的同時，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴美國廣播公司（ABC），美國官員認為昨天在加拿大上空、10日在阿拉斯加州戴德豪斯（Deadhorse）附近的上空遭到摧毀的物體都是氣球

➤➤➤美加上空連2日擊落不明飛行物 舒默：也是氣球

除了透露這兩個物體比穿越美國領空後，4日在南卡羅來納州大西洋岸外海上空遭到擊落的第一枚氣球小得多之外，他幾乎沒有提供其他細節。

舒默說：「重要的是我們幾個月前還不知道有這些氣球。真是很奇怪我們竟不知道。如今他們學會了很多事。軍方和情報部門像雷射一樣聚焦於此，先是蒐集和累積資訊，然後進行周延的分析。」

他表示：「大家可以安心，如果美國的任何利益和人民面臨風險，他們會採取適當行動。」

杜魯多 氣球 加拿大

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