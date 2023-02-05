一顆氣球攪動美中關係 一文掌握事件始末和細節

美國日前擊落一顆來自中國行經美國領空的高空氣球，引發中國批評美方反應過度。(路透)

在美國上空盤旋數日的一顆中國氣球 ，疑似用於偵察，日前遭美國國防部派遣的戰機擊落，但事件餘波仍在發酵，關係本就不睦的美中兩國之間又增添更多猜忌和不安因素。

這種氣球用於軍事偵察已久，早在美國內戰就出現，一戰開始普及，冷戰密集使用。隨著無人機和衛星興起，間諜氣球的運用減少，但許多國家仍在用。

現代的間諜氣球，以美國為例，可以取得圖像、攔截通訊，也可以擴大行動網路服務、無人機和其他軍事設備觸及的範圍。一名拜登 政府官員表示，這顆被擊落的中國氣球有小型馬達和螺旋槳，有別於一般無法操縱的氣球。

2.我們對這顆被擊落的氣球知道什麼？

美國國防部官員表示，這顆氣球可承受相當於幾部大客車重量。1月28日，氣球首次飛入美國領空，後來飄向阿拉斯加州北部，30日來到加拿大西北領空，31日又飄回美國，到愛達荷州北部。

拜登政府2月2日披露了這顆氣球，一度盤旋在蒙大拿州上空，該地相當敏感，因為是美國空軍第341飛彈聯隊及其民兵III洲際彈道飛彈的駐地。

中國外交部發言人3日否認該氣球的監視用途，還說這個無人飛艇是用於氣象等科研目的，受西風帶影響，自身控制能力有限，才嚴重偏離預定航線，「無意侵犯任何主權國家的領土領空」。

3.這顆氣球是如何被擊落？

美國4日派遣一架F-22戰機在南卡州外海發射一枚Aim-9X響尾蛇飛彈，擊落這顆氣球。其實拜登政府早在1日就批准擊落氣球，惟擔心危及地面人員而遲未行動，這意味著只有等到氣球飛到水域上方時才能展開行動。政府官員表示，這種物體若爆炸可能波及範圍很大。事實上，當氣球被擊中，殘骸分布範圍達半徑7英里。

日前一顆中國高空氣球飄過北美多處敏感軍事地點，美國官員指稱這顆氣球企圖偵查美國的戰略要地，國務卿布林肯更為此延後出訪北京行程。(美聯社)

4.這顆氣球構成安全威脅嗎？

目前尚不清楚這顆氣球的確切功能。美國官員斷言，這顆氣球蒐集有意義情報的能力有限，並不超過中國透過衛星收集數據的現有能力。但拜登政府告訴彭博，他們相信這顆氣球可以從與衛星不同的角度拍攝軍事設施圖像，具有別的優勢。這類氣球可以出其不意的部署，讓美國沒有足夠時間來隱蔽希望保密的資產，而且氣球通常配備的紅外線感測器所提供的訊息也不同於衛星。

美國國防部指出，他們有辦法立即採取措施，避免被氣球蒐集敏感情報，以削弱北京當局獲得的情報價值。美方還說，已經了解了這類設備的技術細節及監視能力，在從海上回收氣球殘骸後，可以更快掌握這顆氣球的資訊。

5.為何中國現在要放氣球？

中國幾十年來一直抱怨美國在其疆域附近使用船隻和飛機實施監控，且雙方有幾次還因此爆發對峙。根據美國國防部，在川普任內，北京政府至少三次讓間諜氣球短暫飛到美國本土，拜登剛上任時也有一次。

但目前尚不清楚為何這顆氣球飛到美國領空，以前從未觀測到這類氣球在美國上空飛這麼久。

此外，美國說還發現一顆來自中國的氣球在中南美洲移動。過去幾年，在東亞、南亞、歐洲等五個大陸的國家，都曾發現中國氣球的蹤跡。

6. 美國反應為何？

美國國務院3日就因間諜氣球飄越美國領空一事，取消國務卿布林肯原定5日訪問北京的行程。布林肯說：「中國向美國本土放監視氣球的決定，既不可接受，也不負責任，這是問題所在，它破壞了此行的目的。」

中方呼籲有關單位冷靜處理此事。中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日應約和布林肯通電話，盼美方不要誤會。但是中國外交部4日又發布了措辭嚴厲的聲明，抗議美國擊落氣球的行為。

在美國，共和黨批評拜登政府對中國的反應過於軟弱，應在發現時就馬上擊落氣球。美國國會可能也會要求華府對北京政府採取更強硬的態度，或新一輪的反制措施，還以顏色，屆時局面有可能失控。