偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

偵察氣球可追溯至18世紀末法國大革命，逐漸演變為偵察利器。（美聯社）

美國公布中國高空偵察氣球侵入本土領空一事升溫至外交事件，國務卿布林肯 臨時取消訪中行程。偵察氣球可追溯至18世紀末法國大革命，逐漸演變為偵察利器。

綜合路透與美國新聞網站Politico報導，偵察氣球使用迄今超過200年，除法國大革命，美國南北戰爭時北軍也用偵察氣球蒐集南軍動向，二次大戰期間也能見到偵察氣球的蹤跡。

日本在二戰後期為扭轉頹勢，利用氣球空飄至美國投擲燃燒彈，當時未損及軍事目標，卻因有氣球墜毀於俄勒岡州的森林裡造成零星平民喪生。

二戰過後美軍開始探究偵察氣球的實用性，展開大規模的「創生計畫」（Project Genetrix）投送大量監視氣球拍攝、情蒐東歐和蘇聯。根據美國政府文獻，美軍自1950年代開始派出大量可空中攝影的偵察氣球，飛越蘇聯領土上空蒐集相關情資。

隨科技快速進步，偵察氣球仍未被淘汰，迄今依是各國軍方愛用利器，原因就在於具備以下優勢。

成本低

同樣進行偵察任務，高科技的衛星不僅造價昂貴，還得斥資數億美元打造太空 發射系統。相較之下，偵察氣球不但成本低得多，酬載量也比無人機更多。

無油耗且飛行距離遠

偵察氣球主要仰賴風力飛行，無須加油就能飛行很長一段距離。2005年美軍空中戰力研究所（Airpower Research Institute）一項研究顯示，偵察氣球無法直接操縱，而是透過改變高度利用不同氣流速度，粗略地將球引導至目標區。

飛行高度夠高

偵察氣球飛行高度通常為8萬至12萬英尺（2.4萬至3.6萬公尺），遠高於商用客機的4萬英尺（1.2萬公尺）；而最高性能的戰機飛行高度通常也不超過6萬5000英尺（2萬公尺），只有像U-2這類高空偵察機會飛行在8萬英尺的高空。

更接近地表、停留時間更長

根據美國空軍指揮參謀學院（U.S. Air Force's Air Command and Staff College）2009年的報告，相較於衛星，偵察氣球可以更抵近靠近從事大面積偵察，也能在目標區域上空停留更久。

容易偽裝

偵察氣球的外觀不如無人機這類武器，更易偽裝成自然環境中的「平民」，即便被發現，外國政府也能聲稱是用來監測天氣等民用目的。

不願具名的五角大廈 官員2日表示，過去幾年有少數幾次偵察氣球飛越美國上空，但中方偵察氣球停留時間明顯比其他氣球長，飛行軌跡遍及馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base），這個基地有洲際彈道飛彈發射井，是美國3大陸基核武重地之一。