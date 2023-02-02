我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市奪槍英雄蔡班達母親 曾是台灣大熱女星

麥卡錫任議長後首度回應：目前無訪台計畫

瑞士媒體「局長提烏割地換俄停戰」 白宮、CIA否認

記者胡玉立／即時報導
新蘇黎世報報導美國中情局長伯恩斯上周密訪莫斯科，提出拜登政府促成俄烏停戰的條件，中情局雖否認密訪消息，但不否認有停火計畫。（美聯社）
新蘇黎世報報導美國中情局長伯恩斯上周密訪莫斯科，提出拜登政府促成俄烏停戰的條件，中情局雖否認密訪消息，但不否認有停火計畫。（美聯社）

瑞士德語報紙Neue Zürcher Zeitung(NZZ)2日報導指稱，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)1月密訪莫斯科，並代表白宮提出結束俄烏戰爭的和平建議，用20%烏克蘭領土交換終戰。但白宮和CIA雙雙回應，指稱報導「完全錯誤」。

NZZ引述德國資深政界人士說法，指伯恩斯1月中旬向俄羅斯總統普亭提議，用烏克蘭五分之一領土來結束俄烏戰爭，面積約相當於烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區，不過，基輔和莫斯科都拒絕該提議；基輔「不願分割領土」，俄官員則稱俄方勢必打贏戰爭。

華盛頓郵報1月19日報導，伯恩斯1月中旬曾密赴基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基當面討論烏俄戰況。

白宮國家安全委員會副發言人達維特(Sean Davett)向求證報導的新聞周刊(Newsweek)表示，NZZ報導「不正確」，中情局也會這麼說。

俄羅斯常駐聯合國第一副代表紀柏梁(Dmitry Polyanskiy)指NZZ的報導「很有趣」，但他無法「對猜測發表評論」。

普亭發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)1日向媒體表示，俄烏談判「現在不可能，因為無論是事實上還是法律上，都不具備談判條件」。

NZZ報導表示，拜登總統為避免在烏克蘭爆發持久戰，將烏國五分之一的領土作為和平計畫的一部分；在俄烏雙方都拒絕提議時，拜登政府承諾向基輔提供M1艾布蘭(M1 Abrams)坦克。

報導並指出，德方政界人士表示，如何處理打了將近一年的烏克蘭戰爭，美國官員存在分歧；日趨明顯的是，美國準備進行長期消耗戰，德國可能因這場戰爭遭受經濟、金融和軍事損失。

美國上月25日宣布將提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭坦克，德國同一天也同意提供烏克蘭14輛「豹2」(Leopard 2)主戰坦克，並允許夥伴國家再出口其他「豹2」坦克以協助基輔，德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)表示，「豹2」坦克將於3月底或4月初運抵烏克蘭。

烏克蘭 德國 白宮

上一則

疑中國間諜氣球飄美上空 國防部追蹤「建議不擊落 」

延伸閱讀

晶片法幕後推手 白宮經濟顧問狄斯將卸任

晶片法幕後推手 白宮經濟顧問狄斯將卸任
中情局長密訪烏 商抗俄策略

中情局長密訪烏 商抗俄策略
傳CIA局長上周末密訪基輔 會見澤倫斯基、重申挺烏抗俄

傳CIA局長上周末密訪基輔 會見澤倫斯基、重申挺烏抗俄
政治強冷經濟熱 美中2022年貿易量將破最高紀錄

政治強冷經濟熱 美中2022年貿易量將破最高紀錄

熱門新聞

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02
田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

2023-01-28 12:11
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06
作案槍枝Cobray半自動手槍上裝有土製消音器(homemade suppressor)。(洛縣警局)

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

2023-01-27 09:12

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的