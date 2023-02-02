美敦促蘋果和谷歌 應用程式商店應下架TikTok

熱門影音分享軟體TikTok。美聯社

民主黨 籍聯邦參議院情報委員會成員班奈特指出，中國字節跳動旗下的熱門影音分享軟體TikTok 應在蘋果和谷歌應用程式商店下架，因為這個短影音平台會構成國安風險。

路透報導，國會已禁止在聯邦政府所屬設備上使用TikTok。這個應用程式（app）因可能被中國政府用以獲取美國民眾個資或增進中方利益而引來日益高漲的批評聲浪。

班奈特（Michael Bennet）在致谷歌（Google）母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）與蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）的信函中稱：「任何受到中國共產黨支配的公司都不應擁有針對美國人收集規模如此龐大的資料，或是替我國近1/3人口規範管理內容的權力。」

他寫道：「考量到相關風險，我敦促立即將TikTok從貴公司的應用程式商店下架。」

在班奈特寫這封信之前，共和黨 早已成為將TikTok與國安疑慮掛鉤的先鋒。民主黨籍聯邦參議員德賓（Dick Durbin）先前也曾敦促美國人停用TikTok。

聯邦眾議院目前由共和黨掌控。眾院外交事務委員會證實，他們計畫本月針對在美國封殺TikTok的法案進行表決。

前總統川普2020年就曾試圖禁止美國新用戶下載TikTok，並透過其他手段來防止美國用戶使用TikTok，不過禁令後來遭到法院推翻。