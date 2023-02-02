我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市大屠殺 911報警電話錄音曝光「大家都在跑…」

密州6歲男童不手軟 拿爸爸手機瘋狂點餐1000元

美敦促蘋果和谷歌 應用程式商店應下架TikTok

中央社華盛頓2日綜合外電報導
熱門影音分享軟體TikTok。美聯社
熱門影音分享軟體TikTok。美聯社

民主黨籍聯邦參議院情報委員會成員班奈特指出，中國字節跳動旗下的熱門影音分享軟體TikTok應在蘋果和谷歌應用程式商店下架，因為這個短影音平台會構成國安風險。

路透報導，國會已禁止在聯邦政府所屬設備上使用TikTok。這個應用程式（app）因可能被中國政府用以獲取美國民眾個資或增進中方利益而引來日益高漲的批評聲浪。

班奈特（Michael Bennet）在致谷歌（Google）母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）與蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）的信函中稱：「任何受到中國共產黨支配的公司都不應擁有針對美國人收集規模如此龐大的資料，或是替我國近1/3人口規範管理內容的權力。」

他寫道：「考量到相關風險，我敦促立即將TikTok從貴公司的應用程式商店下架。」

在班奈特寫這封信之前，共和黨早已成為將TikTok與國安疑慮掛鉤的先鋒。民主黨籍聯邦參議員德賓（Dick Durbin）先前也曾敦促美國人停用TikTok。

聯邦眾議院目前由共和黨掌控。眾院外交事務委員會證實，他們計畫本月針對在美國封殺TikTok的法案進行表決。

前總統川普2020年就曾試圖禁止美國新用戶下載TikTok，並透過其他手段來防止美國用戶使用TikTok，不過禁令後來遭到法院推翻。

TikTok 民主黨 共和黨

上一則

打擊種族主義 Yelp去年刪歧視言論 比前一年多10倍

延伸閱讀

「保護美國國安利益」TikTok不具說服力 美仍擬封殺

「保護美國國安利益」TikTok不具說服力 美仍擬封殺
Dunkin'春季限定 新冷萃飲料、點心受期待

Dunkin'春季限定 新冷萃飲料、點心受期待
TikTok執行長3月赴國會作證 共和黨關切安全隱私

TikTok執行長3月赴國會作證 共和黨關切安全隱私
TikTok母公司「字節跳動」入駐聖荷西 料帶來數千工作

TikTok母公司「字節跳動」入駐聖荷西 料帶來數千工作

熱門新聞

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02
田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

2023-01-28 12:11
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06
作案槍枝Cobray半自動手槍上裝有土製消音器(homemade suppressor)。(洛縣警局)

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

2023-01-27 09:12

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人
許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光