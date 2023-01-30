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俄警告美國：核武裁減條約2026年後恐無以為繼

中央社莫斯科30日綜合外電報導
俄羅斯今天警告美國，雙方核武管控的最後一根支柱「新戰略武器裁減條約」2026年到期時，可能在沒有替代方案情況下結束，因為美國試圖使俄國在烏克蘭蒙受「戰略挫敗」。圖為2021年1月29日，戴著俄羅斯總統普亭(左)及美國總統拜登面具的和平主義者日前呼籲兩國在核裁軍方面取得更大進展。(Getty Images)
俄羅斯今天警告美國，雙方核武管控的最後一根支柱「新戰略武器裁減條約」2026年到期時，可能在沒有替代方案情況下結束，因為美國試圖使俄國在烏克蘭蒙受「戰略挫敗」。圖為2021年1月29日，戴著俄羅斯總統普亭(左)及美國總統拜登面具的和平主義者日前呼籲兩國在核裁軍方面取得更大進展。(Getty Images)

俄羅斯今天警告美國，雙方核武管控的最後一根支柱「新戰略武器裁減條約」2026年到期時，可能在沒有替代方案情況下結束，因為美國試圖使俄國烏克蘭蒙受「戰略挫敗」。

路透報導，美俄「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty）2011年生效，並於2021年將條約效期延長至2026年2月5日，雙方目前仍擁有的大批核武，受到這項條約部分限制。

華府雖表明希望與俄方達成後續協議，但這項條約到期後情況迄今不明。美俄原定2022年11月舉行會談，恢復條約授權的檢查，但在最後一刻取消。雙方迄今未就新談判時間表達成共識。

俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）被俄羅斯新聞社（RIA）問及莫斯科當局是否預想到2026年後將沒有核武管控協議時表示：「這是很有可能發生的情況。」

雷雅布可夫說，美國近年來不顧俄羅斯的利益，並且廢除武器管控的大部分架構。他告訴俄新社：「新戰略武器裁減條約可能成為這種情況的犧牲品。我們已為此情況做好準備。」

雷雅布可夫指稱：「安全領域的整體情況，包括武器管控，已受美國要俄羅斯蒙受戰略挫敗的路線宰制。」

他提及：「我們將利用所有可使用的方法及手段，以最強烈的方式抵拒。」

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