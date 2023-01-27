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「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

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「我希望我錯了」 美空軍上將預測美中2025年交戰

編譯周辰陽／即時報導
美國空軍空中機動司令部指揮官米尼罕上將。（取材自推特）
美國空軍空中機動司令部指揮官米尼罕上將。（取材自推特）

NBC新聞報導，美國空軍一名四星上將27日向麾下軍官發出備忘錄，預測美國與中國將在2年後交戰，並告知他們準備好藉由朝著目標「射擊一個『彈夾』」（firing "a clip"）與「瞄準頭部」來預習。

根據NBC新聞取得的備忘錄，發文者是美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）指揮官米尼罕上將（Gen. Michael A. Minihan），受文者則是空中機動司令部全體航空聯隊指揮官跟其他空軍作戰指揮官。備忘錄第一條就寫道，「我希望我錯了，我的直覺告訴我，將在2025年打仗」（I hope I am wrong. My gut tells me will fight in 2025.）。

米尼罕上將指出，因為台灣跟美國都將在2024年舉行總統大選，美國會「分心」，而中國國家主席習近平將有機會對台灣採取行動。

美國空軍空中機動司令部下轄近5萬名軍人跟近500架飛機，負責運輸與加油。米尼罕上將在他簽名的備忘錄列出了準備目標，包括建立「一隻強化、準備就緒、綜合與靈活的聯合部隊機動小組（Joint Force Maneuver Team），準備在第一島鏈內作戰與勝利」，並命令受文者在2月28日前向他報告所有為對中戰事做準備的主要工作。

根據轉述，米尼罕上將指示空中機動司令部所有人員在2月分期間，「在充分理解無後悔殺傷力（unrepentant lethality）最關鍵的情況下，將一個彈夾射入7公尺目標、瞄準頭部」，也命令全體人員更新他們的檔案與緊急聯絡人。

米尼罕上將還指示麾下所有人員3月時「考慮他們的個人事務，以及是否應當安排拜訪服務基地的法務辦公室，以確保他們在法律上做好準備」，還敦促部屬訓練時接受一些風險，並提到了美方正為對中可能衝突考慮的一項能力、即商業無人機群。他指示KC-135空中加油機機組準備「從單一飛機交付100架現成尺寸與類型的無人機」。

空中機動司令部發言人透過聲明證實了NBC新聞取得的備忘錄確實存在，「這是一分米尼罕上將發給下屬指揮團隊的真實內部備忘錄，他的命令建立在去年空中機動司令部為威懾萬一失敗的未來衝突，讓機動空軍部隊（Mobility Air Forces）做好準備的基礎性努力」。

華盛頓郵報記者拉莫斯（Dan Lamothe）在推特轉述，美國國防官員稱米尼罕上將的備忘錄並不代表國防部對中國的看法。

國防部 華盛頓郵報 習近平

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