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指川普和律師無謂提告喜萊莉 法官處罰款近百萬

中央社華盛頓20日綜合外電報導
前國務卿喜萊莉．柯林頓。(美聯社)
前國務卿喜萊莉．柯林頓。(美聯社)

聯邦法官米道布魯克斯對前總統川普及其律師處以近百萬美元罰款，原因是他們「無謂」興訟指控前國務卿喜萊莉．柯林頓企圖操控2016年總統大選。

法新社報導，聯邦地區法官米道布魯克斯（John Middlebrooks）表示，川普展現出一種「濫用法院的持續行為模式」，以興訟來「不誠實地提出一種政治說詞」。共和黨籍的川普有意在2024年再次參加總統選舉。

這起案件去年已遭米道布魯克斯駁回，案中宣稱，在2016年大選敗給川普的喜萊莉（Hillary Clinton）和其他人捏造不實說法，指川普競選團隊與俄羅斯勾結。

案中以此為由，要求喜萊莉支付7000萬美元損害賠償。

但米道布魯克斯在45頁的法院書面命令中寫道，這項訴訟案「根本不應該提出」。

命令中說：「案中陳述內容不足以進行法律索賠，從一開始就顯而易見，任何有理智的律師都不會提出此案。修正過的訴狀所列出的訴訟理由，都是出於政治目的，無一提出在審判權限內的法律索賠。」

命令中也對川普的律師哈巴（Alina Habba）判罰。川普和哈巴負有共同和個別責任，必須支付罰款總額93萬7989.39美元，以償還被告的法律費用。

川普 喜萊莉 國務卿

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