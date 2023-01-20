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拜登與白宮幕僚不談密件68天 原來是這原因

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華郵揭秘 拜登與白宮幕僚不談密件68天 原來是這原因

記者顏伶如／即時報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

華盛頓郵報20日報導，對於在私人辦公室找到機密文件一事，拜登總統與白宮幕僚群緘默長達68天的原因，帶有政治算計。拜登顧問團的盤算是，只要低調行事，司法部便為將整起事件視為拜登的無心之過，社會大眾也不會太過介意，拜登政治聲望與執政都不至於受到衝擊。

報導指出，2022年11月2日，也就是距離期中選舉前倒數6天，拜登的民間私人辦公室被找到機密檔案，只有極少數拜登顧問知情，顧問們決定展開一場政治賭博：對大眾保密，並設法說服司法部這起事件只是微小的、沒有惡意的錯誤，不像前總統川普把大批機密檔案帶到佛州住處。

知情人士透露，拜登團隊的策略是想辦法贏得司法部調查人員的信任，並向社會大眾展現拜登與拜登團隊都充分配合調查，也就是強調拜登律師團與川普律師團處理風格有著天壤之別的對照。

然而，拜登團隊的策略很快就破功了。司法部仍然任命特別檢察官調查拜登密件門，拜登團隊隱瞞超過兩個月的真相曝光之後，輿論則是掀起鋪天蓋地的批評聲浪。

報導指出，拜登團隊仍然希望，過去這段期間保持低調的態度能夠贏得調查人員信任，讓特別檢察官相信整起事件並無任何惡意。

華盛頓郵報分析，就在拜登即將宣布競選連任之前，拜登團隊對密件門的處理，讓拜登再也無法宣稱自己團隊處理手段勝過川普團隊，共和黨重掌眾院多數席次之後，拜登團隊是否有足夠能力因應，如今也開始面臨檢視。

拜登 司法部 川普

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