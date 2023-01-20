淡化私藏機密文件爭議 拜登：根本就不是回事

拜登總統19日被問及機密文件案時，回應「那根本就不是回事」。（Getty Images）

拜登 總統被發現私人物品中含有不當存放的舊日機密文件引發撻伐，他19日淡化此事，說「根本就不是回事」。

法新社報導，拜登在前往加州 途中被媒體追問自家搜出機密文件爭議時，他說：「我覺得你們會發現，那根本就不是回事。」

「我沒什麼好遺憾的，也正依循律師要我做的去做，這就是我們正在做的事，根本就不是回事。」

約莫一周前媒體紛紛披露，在拜登先前的辦公室被找出10多份前他此前擔任副總統時的機密文件，後來在拜登於德拉瓦（Delaware）的家中及車庫又發現更多。此事在白宮 引發騷動，也讓盟友擔心拜登不久後打算宣布將尋求2024年連任一事恐蒙上陰影。

儘管拜登的情況不若共和黨籍的川普在總統卸任後，將數以百計的文件從白宮帶到他在佛羅里達寓所般嚴重，但拜登同樣受到來自媒體、對手政黨議員、司法部調查的強大壓力。

白宮幾天前婉拒答覆媒體相關提問，現拜登試圖反擊，堅稱已採取適當措施。白宮稱拜登的情況不過就是東西意外放錯地方。

拜登到加州向受大規模洪患和極端氣候傷害的受害民眾致意，他一開始對媒體提問這件事感到不悅。

拜登隨後說：「聽好了，我們發現了少數文件...被歸放在錯誤之處，我們隨即把東西移交給國家檔案和紀錄管理局及司法部。我們正全力配合相關單位，希望能盡快解決此事。」