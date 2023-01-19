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菲總統馬可仕：美中大象打架 只有草地倒楣

編譯茅毅／即時報導
2022年6月就任的菲律賓總統馬可仕（右），1月4日出訪中國，和中國國家主席習近平一起檢閱儀隊。歐新社
2022年6月就任的菲律賓總統馬可仕（右），1月4日出訪中國，和中國國家主席習近平一起檢閱儀隊。歐新社

華爾街日報19日刊登對菲律賓總統馬可仕本周在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」場邊的專訪，針對馬尼拉和美國及中國兩強的關係，他以1句非洲諺語做比喻：當象群打架，草地是唯一輸家（When elephants fight, the only one that loses is the grass.）。他坦言，菲律賓目前就是那片「草地」，但「我們不想被踐踏」。

馬可仕受訪時說，菲方正與美方加強合作，同時發展若干更有力的機制，俾化解中菲爭端，馬尼拉如今在美中「兩大」間小心翼翼。他還說，中國是菲律賓最大貿易夥伴，美國則是菲律賓長久以來的安全盟邦，如此現況使菲律賓政府不願在美中之間選邊站。他形容處於一個「非常危險的平衡」。

馬可仕直言，馬尼拉「提心吊膽」地盯著台灣緊張升高，菲律賓就在「風口浪尖」（front line）。例如台灣有15萬名菲籍移工，還有從台灣南部的高雄港，只需40分鐘就能到菲北。「我們距離那裡（台灣）很近，所以必須非常、非常小心。」

除了兩岸，中菲間還有南海的領土和海事爭端。馬可仕指稱，菲律賓漁民被驅趕、無法在他們視為「傳統漁場」的水域捕魚，這些漁民「在此捕魚了20幾代、30幾代」，「完全無法理解為什麼不能再在這裡捕魚」。

馬可仕1月訪問北京時，曾當面向中國國家主席習近平提及前述議題，希望達成相關協定。他也跟習近平談到菲律賓漁民打撈起1枚中國火箭的殘骸後，被中國海警船「搶走」一事。馬可仕說，「國家主席先生，這樣一點必要都沒有，因為我們對你們的火箭零件沒興趣。如果你想要，我們將撿起來拿給你」。中國外交部對此否認，宣稱是經雙方「友好協商」，並無強搶情事。

馬可仕另對南海發生誤會或誤判表達擔憂，提醒恐因此引爆遠比現在還大、還嚴重的事件。他建議，目前中菲政府負責處理南海「有事」的小組，應該提高層級，納入雙方高官，並能夠直通兩國領袖，以確保問題不會升高。不過，馬可仕表示，雙方尚未達成具體協議，「我們會繼續推動」。

馬可仕亦談到中菲當前在南海合作探勘石油和天然氣的僵局，菲方覺得南海是「我們的領土」，所以菲律賓的法律應該適用，但中方也這麼想，雙方會持續尋求解決之道。

馬可仕在接受英國「金融時報」訪問時說，去年8月前聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後，兩岸緊張情勢升高，菲方「非常、非常擔憂」，曾擬定從台灣撤僑的計畫。馬尼拉也正和日本討論日菲防務合作協定，試著將澳洲、日本、南韓與菲律賓放在一起。他強調，菲律賓政府設法在美中之間「尋求一條路」，一旦爆發戰爭，「我們如何對待中國人及美國人？我們處於什麼位置？」但「找到合適的中間立場並非易事」。

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