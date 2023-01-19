CNN：國債法定上限今觸頂 白宮不願屈服以免後患無窮

美國國債19日達法定債務上限。圖為共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(右)與眾院議長麥卡錫(中)。(美聯社資料照)

美國國債今天(19日)達法定債務上限，倘若國會不同意調高舉債上限，美國將爆發無法履行債務的違約危機。有線電視新聞網(CNN)19日報導分析，這是重登眾院 多數的共和黨 ，首度與拜登 政府正面交鋒，強硬路線派的共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)已經表態，為兌現對選民的承諾，不惜犧牲美國經濟；白宮雖然面臨龐大壓力，拜登卻不願讓步，以免日後眾院共和黨團動輒要脅，後患無窮。

國會是否同意讓31.4兆國債上限進一步調高，攸關美國經濟會不會跌落衰退。共和黨極右派要角畢格斯在推特發文寫道：「我們不能調高舉債上限。」他指出：「民主黨人任意揮霍納稅人稅金，美元貶值。他們活該自作自受。」

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)回應表示，畢格斯所言嚴重錯誤，如果只為了政黨歧見而祭出焦土政策，數以百萬計美國民眾生計、401k退休金計畫以及小型企業，通通都將受到衝擊。

CNN報導指出，白宮儼然也在走一場驚險的政治鋼索。拜登知道如果在舉債上限議題向眾院共和黨低頭，日後所有事情都將遭到勒索，任內的國內施政等於提前玩完；在參議院享有些微多數席次的民主黨則認為，沒有理由被眾院拖累，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)已經表示，國債上限問題引發的任何金融危機，後果都必須由共和黨承擔。

報導指出，美國經濟命運如何，最後將取決於眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)能否平息共和黨內的不同意見，讓磋商取得某種程度的妥協。

▼提高法定債限的背後兩黨精算

影片來源：世界新聞網 一洲焦點