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聯準會稱通膨緩解 但仍須繼續升息

編譯潘勛／綜合18日電
聯準會鷹派官員、克利夫蘭聯邦準備銀行總裁羅瑞塔‧梅斯特認為，通膨在聯準會多次大幅升息奏效下，正開始放緩，但還要繼續升息才能達成目標。圖為紐約證券交易所。(Getty Images)
聯準會鷹派官員、克利夫蘭聯邦準備銀行總裁羅瑞塔‧梅斯特認為，通膨在聯準會多次大幅升息奏效下，正開始放緩，但還要繼續升息才能達成目標。圖為紐約證券交易所。(Getty Images)

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁羅瑞塔‧梅斯特(Loretta Mester)18日表示，愈來愈多證據顯示，通膨在聯準會多次大幅升息奏效之下，正開始放緩；但因聯準會設定的通膨區間在2%，所以聯準會還要繼續升息才能達成目標；另一方面，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)18日新冠確診，所幸症狀輕微，可以在家工作。

美聯社報導，梅斯特受訪表示，聯準會正瞧見通膨態勢往他們所希望的方向發展，多次大幅升息很重要，才能促成貨幣走往政策認定該運行的狀態。

其他聯準會官員也表示，近來的一系列數據指出，通膨及薪資走軟，因此感到振奮；但梅斯特的發言最為重要，因為她向來是聯準會利率設定委員會19成員裡，最偏鷹派的成員之一；所謂「鷹派」，指的是力挺調升利率打壓通膨，「鴿派」則傾向低利率，以此增加就業，振興經濟。

德意志銀行(Deutsche Bank)首席美國經濟學者盧切提(Matthew Luzzetti)指出，梅斯特過去一年力主聯準會應採鷹派行動。從梅斯特的發言可以得知聯準會較鷹派成員還願意把指標利率調升多少，來馴服通膨。

消費者物價增幅已穩定減弱，由去年6月達到40年新高的9.1%，到12月已降到6.5%。

只是聯準會設定的通膨空間在2%，貨幣政策官員已著手再升息；聯準會去年多次升息，讓抵押貸款利率增加近一倍，汽車貸款及其他消費者、企業信用貸款成本勁升；聯準會升息也提高經濟陷入衰退的風險。

聯準會打算把指標的短期利率提到多高、維持多久，最終可能決定聯準會能否抑制通膨，還有經濟要付出什麼代價；聯準會的利率目前在4.25%到4.5%，是15年來最高水準。

雖說抗通膨有進展，但梅斯特仍表示，目前經濟更大的風險，來自貨幣緊縮做得太少。

64歲的梅斯特強調，她相信還要更多升息，讓指標利率再高一點，維持在5%到5.25%的區間；聯準會全體預測，今年底利率會達到那個目標。

聯準會18日另宣布，鮑爾主席確定感染新冠，感受到輕微症狀；現年69歲的鮑爾打過一切新冠疫苗及補強針，目前遠端上班；聯準會下次集會在1月31日到2月1日之間，屆時鮑爾應能及時康復，親自與會。

聯準會 利率 升息

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